Fókuszban a Star Wars filmzenéi a júniusi John Williams Filmharmonikusok-koncerten

A Budafoki Dohnányi Zenekar ismét felejthetetlen élményt kínál minden filmzene- és Star Wars-rajongónak a John Williams Filmharmonikusok című koncertjén, 2018. június 10-én a Papp László Budapest Sportarénában. A műfaji sokszínűségéről ismert, fennállásának 25. évfordulóját idén ünneplő szimfonikus zenekart Hollerung Gábor érdemes művész vezényli, a produkciót filmrészletek és látványos táncprodukciók kísérik, rendkívüli élményt és szórákozást ígérve a közönség számára.

A Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) 2007-ben rendezte első filmzene koncertjét, mellyel egy új műfajt teremtett Magyarországon. A rendkívül népszerű filmzenei koncertek minden évben megtöltik a hangversenytermeket, sok esetben ráadáskoncertekre is igényt teremtve. Az Arénát 2016-ban egyszer már megtöltő John Williams Filmharmonikusok koncert minden filmzene rajongónak különleges élményt kínál, ahol a Star Wars filmzenék kapják a főszerepet. A munkájáért ötször Oscar-díjat, számos Grammy-díjat és számtalan más elismerést nyert zeneszerző több mint negyven éve dolgozik Steven Spielberg rendezővel. A közös munkásságukat fémjelző filmek zenéi közül több is elhangzik mostani koncertjükön.

Az este során olyan népszerű filmzenék szólalnak meg, amelyek közül mindegyiket jelölték Oscar-díjra. A Csillagok Háborúja jól ismert dallamai mellett hallható lesz a legutóbbi, nyolcadik Star Wars epizód néhány zenei betétje is, melyet most először mutatnak be a közönség előtt. Elhangzik az Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjat 1983-ban meghozó E.T. – a földönkívüli, a Grammy-díjas Indiana Jones és a Jurassic Park halhatatlan zenéje, valamint egy-egy szám a Harry Potter és a Reszkessetek betörők című filmekből. Megszólal a 2005-ben, Golden Globe- és BAFTA-díjat elnyert Egy gésa emlékiratai filmzene, mely a japán zenei kultúra sajátosságait remekül ötvözi a hagyományos nyugati hangzásvilággal. Hallható és látható lesz a Kapj el, ha tudsz Oscar- és BAFTA-díjra is jelölt film főcímzenéje, valamint a Hook, visszatérés Sohaországba dallamai is.

A Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) Magyarország egyik legdinamikusabb és legsokoldalúbb szimfonikus zenekara. A zenekar ügyvezető-zeneigazgatója Hollerung Gábor, Liszt-díjas, érdemes művész. Bérletsorozatuk van a Müpában és a Zeneakadémián, a Zempléni Fesztivál rezidens zenekara, és a legrangosabb fesztiválok résztvevője. A BDZ olyan emblematikus produkciók létrehozója és kezdeményezője, mint a Havasi produkció, a Cinemusic, illetve Filmharmonikusok koncertek. 2017 januárjában José Carreras, novemberben pedig Andrea Bocelli koncertjén működött közre.

Június 10-én a film, a zene és a filmzenék rajongóit várják, látványelemekkel és meglepetéssekkel tűzdelt koncertjükön.

