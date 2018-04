A Jászai Mari tér Budapest egyik legszebb helye. A Margit-sziget közelsége, a hídon végigmasírozó villamosok, a budai hegyek látványa és Újlipótváros családias hangulata meghozza a kedvünket, hogy alaposabban is felfedezzük a környéket. Így bukkantunk rá az Ébresztőre.

Az újhullámos kávézó elsőként Tatán, 2015-ben nyílt meg, a pesti Ébresztő a vidéki kávézó „kistestvére.” Benke Valéria, aki a fővárosi boltot párjával együtt vezeti, nemcsak az italról beszélt, de azt is elárulta nekünk, hogyan kerülnek dán designtermékek egy újhullámos kávézóba.

Miért pont a tatai Ébresztő nevét vettétek fel? Mi tetszett meg ennyire a kávézóban?

Mivel tatai vagyok, ismertem az Ébresztőt, ez volt a kedvenc kávézóm. A párommal egyik pillanatról a másikra döntöttük el, hogy kávézót szeretnénk nyitni. Amikor ezt elhatároztuk, felkerestük Ádámot, az Ébresztő tulajdonosát azzal az ötletünkkel, hogy mi is nyitnánk egy kávézót ezzel a névvel, Ádám pedig szerencsére nyitott volt az ötletünkre.

Ez az első közös vállalkozásotok?

Igen. Villámcsapásként született meg az ötlet mindkettőnkben. A párom és én is szerettünk volna olyat adni az embereknek, amit mi is kedvelünk, és maximális elégedettséggel tudjuk kínálni. Én egyébként pszichológus vagyok, a praktizálással most sem hagytam fel, a párom pedig az élelmiszergyártásban dolgozik, szóval mindketten „kettős életet” élünk.

Mennyire tudatosan kezdtétek el keresni a megfelelő üzlethelyiséget?

Véletlenül futottunk bele ebbe a helybe. Éppen üresen állt, az előző tulajdonos a fiának szeretett volna itt egy boros helyet kialakítani, de a srác a nyitás előtt egy hónappal meggondolta magát. Az üzlet szinte már teljesen fel volt újítva, nem kellett vele sokat foglalkoznunk. A mérete, a világossága és a lokalizációja tetszett meg, ráadásul a kilátás is gyönyörű, pont a parkra lehet látni.

Mennyire kaptatok szabad kezed a kávézó kialakításában Ádámtól?

Ádámék az elején nagyon sok mindenben segítettek, és mivel lényegében mindenről hasonlóképpen gondolkodtunk, nem volt közöttünk nézeteltérés. A két kávézó abban teljesen megegyezik, hogy a kávéink, pékáruink, süteményeink minősége kifogástalan. Tatán van melegkonyha, így ebédmenü is, nálunk sajnos a hely nagysága miatt ez nem megoldható.

Mi okozta a legnagyobb kihívást számotokra az elején?

Kezdetben minden nehéz volt, mivel nem voltak hasonló tapasztalataink. A legnagyobb fejtörést a terasz kialakítása okozta, a szigorú önkormányzati szabályozás miatt.

Nem okozott feszültséget közted és a párod között, hogy együtt dolgoztok?

Volt bennem félelem emiatt, mivel sok olyan pár van a környezetünkben, akik együtt kezdtek bele egy vállalkozásba, és gyakran láttam, hogy ez milyen negatív hatással volt a kapcsolatukra. Ennek ellenére mi inkább úgy érezzük, a közös projekt építi a kettősünket.

Honnan szerzitek be a kávéitokat?

Ahogy a tatai Ébresztőben is, nálunk is Awaken Fine Coffee and Tea Company kávéit ihatják a vendégek, melyek Ádám saját pörkölőjéből származnak. A kínálatunk állandóan változik, két őrlőnk van, melyekbe mindig különböző kávékat töltünk. Törekszünk arra, hogy mindig legyen olyan kávénk, amely csokisabb, picit lágyabb ízvilágú, hogy azok is élvezzék, akik leginkább az olasz kávék ízeit ismerték és szokták meg. Az ő tetszésüket a savasabb kávék nem biztos, hogy egyből elnyernék.

Mi a helyzet a süteményeitekkel?

Igyekszünk minél többféle sütivel szolgálni, van „mentes” desszertünk is. Hamarosan vegán is lesz, mivel szeretjük az alternatív dolgokat. Ez a tejeink tekintetében is látszik, nemcsak laktózmentes, de növényi tejeink is vannak, például zab- mandulás rizs- vagy sima rizstej.

A legjobban talán abban tér el az Ébresztő a többi újhullámos kávézótól, hogy nálatok designtermékeket is lehet kapni.

Nagyon szerettünk volna egy csavart belevinni a kávézóba, ötvözni a kávézást a stílussal. Az Uptostyle termékeit az Instagramon fedeztük fel, akik táskákat, laptoptartókat, esőkabátokat, órákat és egyéb termékeket árulnak. Az Uptostyle-nak eddig csak webshopjuk volt, a nálunk is látható darabok többségét Magyarországon csak nálunk lehet megnézni, felpróbálni, megvenni.

Kiknek nyitottátok leginkább a helyet? A designkedvelőknek, az egészséges életmód kedvelőinek, a vegánoknak vagy nemes egyszerűséggel a kávérajongóknak?

Mindenkit várunk, aki szeretne finom kávét inni és isteni süteményeket kóstolni. Nálunk nincsenek szabályok a kávé fogyasztását illetően sem, ihatod tejjel vagy nélküle, cukorral vagy feketén. A lényeg, hogy a vendég jól érezze magát és elégedetten távozzon tőlünk.

Képek: Németh Krisztina