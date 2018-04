3 könyv, amiket sorozatként is imádni fogsz

Neked is van legalább két-három olyan sorozatod, aminek már minden részét kívülről fújod? Bizony, erről ismerszik fel a sorozatfüggő. Sokan azonban nem tudják, hogy egy-egy kedvencüknek gyakran írott előzményei vannak. Három szuper sorozatot mutatunk meg nektek, melyek történeteit sikeres könyvekből merítették.

Fordulat: Washington kémei (Turn: Washington’s Spies)

Figyelemreméltó, új történelmi kutatások és eredmények alapján írta meg könyvét Alexander Rose 2006-ban, mely az amerikai függetlenségi háború eddig ismeretlen oldalát mutatja be. A könyv hamar a közönség kedvence és a New York Times bestsellere lett: a harctér körülményei mellett sokkal inkább betekintést nyerhetünk egy másik, árnyékos világba. Itt bizony állandó szereplők a kettős ügynökök, kémek, akik mindennapjait a titkos akciók és kódok feltörése jelenti. A történet valós eseményeken alapul: központi figurája Abraham Woodhull, akinek a nevéhez köthető a The Culper Ring, azaz az első hivatalos kémszervezet az országban. Az izgalmas történetvezetésen túl megismerhetjük a korabeli Amerika gondolkodásmódját, normáit, erkölcseit, melyet páratlan karakterábrázolás egészít ki. A sorozatot a legújabb évadokkal az Epic Drama csatornán nézheted.

A babaház úrnője (The Miniaturist)

A 17. századi végi Amszterdamban járunk, ahol az éppen felnőttkorát megért Petronella Oortman házaséletének keserves valóságát ismerhetjük meg. A fiatal hölgy tele reményekkel és álmokkal érkezett a holland vidékről, hogy új életet kezdjen a befolyásos kereskedő, Johannes Brandt feleségeként. Napról napra ébred rá, hogy a hitvesi ház bizony fájdalmas titkokat rejt és itt semmi az, aminek látszik. A folyamatos küzdelmek közepette felbukkan azonban egy titokzatos személy, egy miniatűröket készítő mester, aki Petronella nászajándékba kapott babaházába szállít apró tárgyakat. A rejtélyes küldemények egyre inkább tükrözik a házon belül történteket, majd nyugtalanító pontossággal kezdik előre jelezni a jövőbeni eseményeket is.

A női sors örökzöld témáját megelevenítő történet 2014-ben jelent Jessie Burton tollából, melyet Anglia legnagyobb könyvesbolthálózata, a Waterstones az Év Könyvévé választott. Az elbűvölő minisorozatban szerepel Anya Taylor-Joy (Petronella), aki 2017-ben Cannes-ban megnyerte a legjobb új színésznőnek járó díjat és jelölték a BAFTA Rising Star díjra is.

Poldark (Poldark)

Ha odáig voltatok a Büszkeség és balítéletért, jó hírünk van: újra itt a romantika, a viszály, a klasszikus stílusban megfogalmazott, szellemes dialógusok és persze Mr. Darcy is, akit jelen esetben Ross Poldarknak hívunk. Winston Graham 1945 és 1953 közt megírt és kiadott tizenkét kötetének főszereplője egy 18. században élő, lázadó szellemű férfi, aki az amerikai függetlenségi háborúból Cornwallba hazatérve konstatálja, hogy távollétében minden megváltozott: édesapja meghalt, menyasszonya, Elizabeth, aki halottnak hitte Rosst, éppen annak az unokatestvéréhez, Francishez készül feleségül menni. Poldark viszont nem adja fel, hatalmas energiákkal küzd meg szerelméért.

A változások egy másik fronton is jelentkeznek: az erőteljesen ábrázolt érzelmi szál mellett intenzív képeket kapunk az ipari forradalom kezdetének miliőjéből, Anglia akkori körülményeiről. Egy olyan időszakában járunk, amikor gyökeres átalakulás indul meg a szigetországban, ideértve a technológiát, társadalmat, politikát és persze a mindennapokat is.

További érdekesség, hogy a történet hamarosan magyarul is olvasható lesz: a Könyvmolyképző Kiadó szerezte meg a jogokat. Az izgalmas sorozatot pedig április 8-tól követhetitek az Epic Drama csatornáján, mely egyben magyarországi premier is.