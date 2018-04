Így tölti az áprilist a Funzine csapata

Ahogy az már megszokott, áprilisban is megosztjuk veletek, hogy mi merre megyünk és mit csinálunk a hónapban. Enikő, Lili és Betti tippjeit olvashatjátok.

Lili tippjei

Kedvenc hely: Ellátó kert

Kedvenc romkocsmám Budapesten. Persze rengeteg hely van, nehéz választani, de ide mindig szívesen jövök. Egy hosszú nap végén csak beszélgetni a kertben egy fröccs mellett, a kutyás barátnőimmel, de a szombati tombolhatnékomban is gyakran itt kötök ki, mert tudom, hogy egy jó Red Hot Chilli Peppers szám biztosan fel fog csendülni az este folyamán. A pult mögött a fiúk mindig jó hangulatot csinálnak, jófejek, és jó a zenei ízlésük, egész este szuper zenék mennek. Április a kedvenc hónapom, hiszen végre jóval tovább lehet kint üldögélni, de szerencsére úgy alakították ki a kertet, hogy a hidegtől is megóvnak.

Kedvenc időtöltés: Séta a szabadban

Mikor végre elérkezett a tél vége, és tíz fok fölé megy a hőmérő higanyszála, már szinte csak kinti programokat szervezünk. Hétköznap esténként is sétálunk a városban, kiülünk az újranyitott teraszos helyekre, és újra meg újra felfedezzük a várost. Hétvégén nagyon jó kimenni a Városligetbe is, de Budapest környéke szuper kirándulóhelyeket is tartogat, amiket érdemes felkeresni. Például van egy igen könnyű terep Solymárnál, a Paprikás-patak völgye, ahol minden megvan a feltöltődéshez az erdőben: patak, vízesés, vár kilátóval.

Enikő tippjei

Kedvenc hely: Rudas Gyógyfürdő

Kedvenc időtöltésem évszaktól függetlenül a fürdőzés. A legexkluzívabb kilátással a Rudas Fürdő rendelkezik. Ez a télen-nyáron nyitva tartó tetőtéri medence szerintem sokak kedvence, ugyanis csodás kilátás nyílik belőle Budapestre. Igazi élmény a 36 fokos gyógyvízben ücsörögve a Gellért heggyel a hátunk mögött csodálni a páratlan panorámát a Dunára, a Parlamentre és Pest más épületeire. A fiataloknak is kedvezve éjszakai fürdőzésre is van lehetőség. A tetőfürdőn kívül a wellness részlegen vannak még további medencék, melyek 32, 36 és 42 fokosak, illetve egy 11 fokos merülő medence is.

Kedvenc időtöltés: Túra a Pilisben

A Pilis-hegység közvetlenül Budapest partján, a Duna-kanyarban helyezkedik el. Kevesebb, mint egy óra alatt a nagyvárosi életből a hegyvidéki tájak közé csöppenünk. A terület értékes pályákat és tájakat kínál, valamint néhány szálláslehetőség is van a környéken, ha például több napos túrát szeretnénk megtenni. A Duna minden oldalról körülveszi a hegyeket, és különleges hangulatot teremt a túrázók számára. Kitűnő program télen is, hiszen ott mindig nagy hó van, illetve tavasszal is átjár minket a hely vadregényes, mesebeli hangulata. Csendesen vagy éppen merészen csordogáló patak, zord sziklák, romantikus fahidak és buja, zöld növényzet – kell ennél több?

Betti tippjei

Kedvenc hely: Wasabi

Az én kedvenc helyem a hónapban a Wasabi étterem lett. Itt számos távol-keleti fogásból kóstolhatunk korlátlan mennyiségben, ami számomra nagyon különleges, mivel nagyon szeretek új ételeket, ízvilágokat kipróbálni. A futószalagon érkező ételek közül kedvünkre kóstolhatunk bármit, az általunk választott sorrendben, melynek csak az étvágyunk szabhat határt. Mindig szívesen látogatok ide, ha különlegesebb ízekre vágyom.

Kedvenc időtöltés: Kirándulás a Mátrában

Végre itt a tavasz, ébred a természet és egyre többet szeretnénk kirándulni, a szabad levegőn lenni. Mi is lenne erre alkalmasabb hely, mint a Mátrában túrázni, amikor egy kis időnk engedi. Gyermekkoromban a családommal nyaraltunk itt minden évben, de ma már egy napra is szívesen megyek ide kirándulni. Rengeteg túraútvonal közül választhatunk, számos helyet felfedezhetünk. De a kedvenc helyem mindig a Kékestető marad, ahol a lenyűgöző kiáltás, a friss levegő, a természet a legjobb kikapcsolódást nyújtja.