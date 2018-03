Idén is Paloznaki Jazzpiknik

Aki a nyár leghangulatosabb fesztiválját keresi, évek óta Paloznakon találja magát. A Paloznaki Jazzpikniken a fűben ülős, napsütéses délutáni koncertektől a klubhangulaton át a „nagykoncert” élményig minden megvan, csak éppen közben ki sem kell mozdulnunk az apró, de annál színesebb balatoni faluból.

2018. augusztus 2. és 4. között itt az idő, hogy egy karnyújtásnyira a vízparttól együtt hullámozzunk Jamie Cullum hol őrült, hol elringató zongorajátékára, elkalandozzunk a funky, a swing és a hiphop világába a hihetetlenül energikus Electro Deluxe-szal, vagy táncoljunk a Kraak & Smaak electro-funk slágereire. Itt lesz egy igazi jazz és soul klasszikus, a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler csapata, és a Geszti+Jazz+Az+Lányok is egyedi felállással, különleges produkcióval.

3 nap kiszakadás, 20+ zenei produkció, jazz, bor, buli, Balaton. 2018-ban is irány Paloznak!

A Jazzpiknik 7. évét a nulladik napon a kétszeres Golden Globe-díjas Jamie Cullum nyitja nagykoncertjével az augusztusi csillagos ég alatt. Az igazán sokoldalú és lüktető energiájú zenész remélhetőleg Paloznakon is felugrik majd zongorája tetejére, ahogy az már védjegyévé vált.

A sort pénteken és szombaton izgalmas nemzetközi és hazai előadók folytatják. Augusztus 3-án a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler és a báránybőrbe bújt funkos groove-os farkasfalka, az Electro Deluxe erősíti. A brit SOUL II SOUL-nak olyan legendás számokat köszönhetünk, mint a “Keep On Moving” vagy a “Back To Life” – mindkettő erősen dallamtapadás-gyanús – frontemberüket, Jazzie B-t még az angol királynő is kitüntette zenei munkásságáért. Az Electro Deluxe formációnak igazán az élő fellépésekben van az ereje. Zenéjük fokozatosan vált a könnyed electro hangzásból tömény jazz és a funk piszkos keverékévé: dögös ritmusok, listavezető slágerek, vintage hangszerelés.

A Jazzpiknik szombati napjának sztárjai a Kraak & Smaak Live Band és a Geszti+Jazz+Az+Lányok produkció. A Geszti+Jazz+Az+Lányok minden, ami Gesztiben jó, egy új, ütős, szórakoztató produkcióba sűrítve. A Rapülők, a Jazz+Az, a Gringó Sztár és a LÉTVÁGY legnépszerűbb dalai egyedi felállással, fúvósokkal szólalnak meg. Geszti Péter mellett itt lesznek a „lányok” is: Váczi Eszter, Behumi Dóri és Kozma Orsi.

A Kraak & Smaak Live Band neve a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: fellépéseiken keverik az élőzenét és a DJ-szetteket. A stílusában nehezen behatárolható zenekar mindenből a legjobbat válogatta össze: acid jazzből, hiphopból, soulból, funkból, house-ból. Mindegyik tökéletes hozzávaló egy csillagos augusztusi estéhez.

A Tájház udvarán helyet kapó Fábián Juli Színpadon klubhangulatra és erős hazai zenei felhozatalra lehet számítani. A Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadon a mediterrán jazzé a főszerep, míg a Sáfránkert Vendéglő előtti Audi Stage-en jazzformációk és DJ-k adják a hangulatos aláfestést. A nemzetközi sztárvendégek mellett válogatott hazai fellépőket hívtak a piknik házigazdái: itt lesz a Soul Surge, Kollányi Zsuzsi és Dr. Echo duója, Muck Éva, a 2015-ös év női basszusgitárosa az USA-ban – a sor folyamatosan bővül.

És persze marad a vidéki hangulat, a legjobb balatonfüredi és csopaki borok, díszletnek pedig a Balaton közelsége, a szőlősorok, a kis utcácskák és a fehérre meszelt, Balaton-felvidéki házak.

A Jazzpiknik házigazdája a Homola Pincészet és a Sáfránkert Vendéglő, de a piknik nem piknik további hozzávalók nélkül! A piknikhangulatot piknikkosarak, behűtött borok és plédek teszik teljessé. A fesztivál borkínálatának alapját a házigazda Homola Pincészet borai adják, emellett kaphatók lesznek a környékbeli pincészetek válogatott borai is. A gasztronómiai kínálat összeállításában a Food Truck Catering nyújtott segítséget. Jön a Pola Pola, a Céltorony BBQ, az á table!, a Macesz Bisztró és a Cupákos közös standja, a Lilipop Cukrászda, a Waffel Land, a Paneer, a Meat & Sauce, a Kanálgép, a környékről pedig itt lesz többek között a Tekeresvölgyi Sajtműhely és az Arácsi Cukrászda.

A Jazzpiknik a VeszprémFesttel koprodukcióban kerül megrendezésre, rendező partner a Paloznaki Önkormányzat. A program a Mol Nagyon Balaton programsorozat része.

Idén is lehet majd TukTukokkal közlekedni a helyszínek között, a kis motorok már a fesztivál védjegyévé váltak. Délutánonként interaktív gyerekprogramokkal várják a kicsiket!

Mivel Paloznak egy kis falu, így szállásokat a környékbeli településeken érdemes nézni. A szervezők a programok előtt és után piknikbuszokat indítanak Balatonfüred és Alsóörs-Balatonalmádi-Balatonkenese irányába, de Veszprémbe is könnyen el lehet jutni taxival.

Bővebb információ itt.