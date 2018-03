Bezár Budapest egyik legnépszerűbb szórakozóhelye

Bár a bulinegyed környékén egymás után nyílnak meg a különböző beülős helyek, pubok és street food lelőhelyek, de sajnos arra is akad példa, hogy egy régóta ismert és szeretett helyünk bezárja a kapuit. Ez történt az egyik 25 éve működő közkedvelt pubbal is.

Az Opera melletti Morrison’s Pubról van jelen esetben szó, mely már negyed évszázada volt a pesti fiatalok és a nálunk élő külföldiek, turisták kedvenc helye.

A szomorú hírt a Facebook-oldalán közölte a hely, itt jelentették be azt is, hogy a hétvégén egy hatalmas záróbulit csapnak, The Last Weekend névvel, ahol a ’80-as évek zenéitől kezdve egészen napjaink slágereire bulizhatunk.

Ahogy a Facebook-eseményben írják: