Inspiráló idézetek Stephen Hawkingtól

A vezető angol elméleti fizikus emlékének adózik a világ, aki a mai napon, 76 évesen angliai otthonában lelt örök nyugalomra. Hawking óriási tudományos eredményeit talán csak emberi kvalitásai múlták felül, ezért az életről alkotott elképzeléseit, inspiráló gondolatait felidézve emlékezünk rá.

Hawkingot gyakran hasonlították Einsteinhez, amit az angol fizikus elmondása szerint sosem értett. A sors fintora, hogy éppen Albert Einstein születésnapján érte a halál. Március 14. egyébként a nemzetközi π-nap dátuma is.

A tökéletlenségről

“Ha valaki legközelebb egy elkövetett hibádra panaszkodik, mondd meg neki, hogy hibázni igazából nem rossz dolog. Hiszen tökéletlenségek nélkül sem te, sem ő nem léteznétek.”

Into the Universe with Stephen Hawking – 2010

Amit a gyermekeinek tanácsolt

“Egy: bármi történjék, emeljétek tekinteteket a csillagok felé. Kettő: soha ne mondjatok le a munkáról. A munka célt és értelmet ad, az élet üres lenne nélküle. Három: ha az a szerencse ér, hogy rátalálsz a szerelemre, ne téveszd szem elől és ne dobd el magadtól.”

ABC News – 2010

Sorsról és szabad akaratról

“Feltűnt, hogy még azok az emberek is szétnéznek mielőtt átkelnének az úton, akik szerint minden előre elrendeltetett és azt vallják hogy bármit teszünk, nem változtathatunk a sorsunkon.”

Black Holes and Baby Universes and Other Essays – 1994

A földönkívüliekről

“Ha az idegenek meglátogatnának minket, az olyan lenne, mint amikor Kolumbus megérkezett Amerikába; mint tudjuk, bajt hozott az őslakosok fejére. Elég magunkra néznünk hogy meglássuk, egy intelligens életforma képes olyasmire, amit nem szeretnénk megtapasztalni.”

Into the Universe with Stephen Hawking – 2010

A rokkantságról

“A rokkantságod valószínűleg rajtad kívülálló okok miatt alakult ki, de semmi értelme nincs a világot hibáztatni és elvárni, hogy sajnáljanak. Pozitív hozzáállással minden helyzetből kihozhatod a legjobbat; ha valaki mozgásképtelen, nem engedheti meg magának, hogy mentális falakat vonjon maga köré. Úgy gondolom, hogy mindenkinek olyan tevékenységekkel kell foglalkozni, amiben nem korlátozza az állapota…”

Handicapped People and Science – 1984

Stephen Hawking élete, humora és munkássága sokakat inspirált, kutatásainak eredményei nagy hatással lesznek a jövőnkre. 2014-ben The Theory of Everything címmel életrajzi dráma készült róla, nézzétek meg ti is!