Helló,tavasz! Mutatjuk a legjobb márciusi programokat!

Elvileg itt a tavasz, még ha ez kitekintve az ablakunkból annyira nem is látszik egyértelműnek. Reméljük, már csak pár nap és beköszönt az igazi, napfényes, madárcsicsergéses tavasz, megnyitnak kedvenc kiülős helyeink és rengeteg szabadtéri programra mehetünk. Összegyűjtöttük azokat a programokat, melyeket a legjobban várunk márciusban – szabadtéri és beltériek is akadnak köztük bőven.

Papp Sándor Zsigmond Gyűlölet című új regényének bemutatója – Katona József Színház – március 7, 19:00

Nem könnyű a családi múltat faggatni, ha már nincs kitől kérdezni. Loboncz Márton, immár Budapesten élő építészmérnök, jó évtizede maga mögött hagyta az erdélyi kisvárost, ahol felnőtt, anyja halála után azonban úgy dönt, megkeresi börtönből szabadult, rég nem látott apját. Miközben az apa nyomait kutatja, nem csupán a szülők, nagyszülők sorsának eltitkolt, elhallgatott történetei merülnek fel a romániai diktatúra 1970-es, 80-as éveiből, de szembesülnie kell azzal, hogy a mindent elemésztő gyűlölet, mint egy hibás gén, elkerülhetetlenül öröklődik tovább a sorsában. Megszakíthatja-e ezt a végzetes sorozatot egy tarkóra mért ütés?

Papp Sándor Zsigmond Gyűlölet című regényének bemutatója a Katona József Színház Előcsarnokában.

A szerzővel Tompa Andrea beszélget. A regényből Máté Gábor olvas fel. Részleteket itt találsz.

Magvető Világvevő / Daniel Kehlmann – Magvető Café – március 7, 18:00

A Magvető világirodalmi beszélgetéssorozata márciusban Daniel Kehlmann eddigi életművét „méri fel”: milyen belső rímek, összefüggések és titkok vannak ebben a szellemes regényvilágban. Ez a disputa egyfajta bevezetése Daniel Kehlmann áprilisi magyarországi látogatásának.

László Győri műfordítóval, Imre Kurdi irodalomtörténésszel, kritikussal, műfordítóval és Zsuzsa Fodor műfordítóval, a Kehlmann-könyvek fordítójával Turi Tímea, a Magvető főszerkesztője beszélget.

A Magvető új sorozatáról többet itt olvashatsz.

Projekt #27 – Antik és Vintage Bútorraktár Vol. VI. – Project Showroom – március 8-25.

“Az otthon nem egy hely, hanem egy érzés” mottóval rendezik meg minden év márciusában antik és vintage bútor pop-up boltot, ahol többféle stílusban és árkategóriában válogathattok a temérdek kis – és nagy bútor valamint rengeteg otthon kiegészítő között. A kínálatot az eklektika, a stílusok keveredése határozza meg, a városi nomádok, a minimalisták, a romantikusok, az utazók és az aktuális trendeket követők ugyanúgy megtalálják nálunk a nekik tetsző darabot.

Részleteket itt olvashatsz.

10. Budapesti Építészeti Filmnapok – Toldi Mozi – március 8-11, 19:00

Hogyan gondolkoznak azok az építészek, akik az elmúlt évtizedben újragondolták az építészet szerepét és eszköztárát? Hogyan zajlik a közösségi tervezés folyamata? Miként élik meg egy új épület megszületését a rajta dolgozó munkások? Hogyan alakul egy funkcióját elvesztett épület, stílus vagy technológia sorsa?

A részletes programot itt olvashatod.

Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak – Szkéné Színház – március 11, 19:05

“Fontos és közismert tény, hogy a látszat olykor csal. Például a Földön az ember mindig szentül hitte, hogy intelligensebb a delfinnél, mivel oly sok mindent elért: feltalálta a kereket, New Yorkot, a háborút, egyebeket, mialatt a delfinek csak vidáman lubickoltak.

A delfinek ezzel szemben azt hitték, hogy intelligensebbek az embernél – pontosan az említett okok miatt. Érdekes módon a delfinek réges-rég tudták, hogy küszöbön áll a Föld megsemmisítése. Számos hiábavaló erőfeszítést tettek, hogy az emberiséget figyelmeztessék a veszélyre. A legeslegutolsó delfinüzenetet is félreértelmezték az emberek. Azt hitték, hogy meglepően kimunkált, karikán keresztül végrehajtott kettős hátrabukfencet látnak, miközben a delfinek az Egyesült Államok himnuszát is elfütyülik. Az üzenet valójában ez volt: Viszlát, és még egyszer kösz a halakat!” Douglas Adams

További infóért katt ide.

Enrique Iglesias LIVE! – Budapest Aréna – március 12, 18:00

Több éves tárgyalássorozat eredménye, hogy a latin zene hercegeként is emlegetett énekes 2018-as világkörüli turnéjának hét európai állomása között Budapest is szerepel. A szervezők munkájának és a hatalmas magyar rajongótábornak köszönhetően a latin zene hercege mégis szakított szokásaival és két koncertet ad Budapesten: március 11-én és 12-én is fellép a Papp László Sportarénában.

Részletek: itt.

Dühöngő ifjúság – Belvárosi Színház – március 16, 17

Jimmy Porter jazz trombitás, aki cukorkás bódéjából tartja fenn magát és terhes feleségét, Alisont. Sokat vár az élettől, és képtelen elfogadni a társadalmi elvárásokat; nem hajlandó beletörődni, hogy rá is középosztálybeli életmód várhat. A szerző saját házasságának élményeit írta meg – alig több mint két hét alatt – ebben a forradalmi művében, mely egy csapásra ismertté és népszerűvé tette őt az egész világon.

Dühös fiatalok jelentek meg művében, akik új elvárásokkal, új frusztrációkkal és új hangon szóltak hozzá a világhoz. A színdarab hamar klasszikussá vált, több filmes feldolgozást és szántalan színpadi felújítást megélt.

További infókért kattints ide.

Apey & the Pea /Stubborn/The Southern Oracle/Satelles – Barba Negra – március 17, 19:00

A nagy sikerű, közös Rats Tour lezárásaként az Apey & the Pea, a Stubborn, a The Southern Oracle és a Satelles legénysége utoljára összeáll egy nagyszabású estére a Barba Negra Music Club-ban, hogy egymás után szántsák fel a színpadot és méltóképpen temessék a turnét.

Továbbiakért katt ide.

Budavári történetek (orgonakoncerttel a Mátyás-templomban) – Dísz tér – március 18, 18:00

Felejthetetlen panoráma, esti kivilágítás, andalgás az ódon utcákon, érdekes történtek és még egy orgonakoncert is? Ez vár azokra, akik eljönnek a Budavári történetek sétánkra. A Dísz tértől induló várnegyedi rész nem is oly kicsi terület, és számos érdekes és izgalmas történetet rejt. A Mátyás-templomig sétálva nemcsak, hogy megismerjük az itteni utcákat és házakat, de a földalatti titkok történetét is elmeséljük. A barangolás végén megpihenhetsz a gyönyörűen felújított Mátyás-templomban, ahol a különleges orgonát is megszólaltatják egy koncert keretén belül.

Részletekért kattints ide.

Irodalom Éjszakája 2018 – VI. kerület – Március 21, 19:00

A különleges irodalmi happening március 21-én költözik az VI. kerületbe, hogy formabontó stílusban hozza közelebb a kortárs világirodalmat a hazai közönséghez. Az Irodalom Éjszakáján a Radnóti Színház színművészei huszonegy izgalmas, esetenként a közönség számára egyébként nem látogatható helyszínen olvasnak fel részleteket 21 ország kortárs szerzőjének regényeiből.

A részletes programért kattints ide.

Kezdőmondat Szöllősi Mátyással – Petőfi Irodalmi Múzeum – március 22, 18:00

A Váltóáram című könyv egésze olyan kaleidoszkóp, amely furcsa fényben láttatja az egyes fejezetek különböző életkorú, társadalmi helyzetű hőseit. Pontos történetek, állni látszó világok. A mi hétköznapjaink, ahogy nem látszanak soha – és amilyennek talán nem is akarjuk látni. És ezeket a hétköznapokat egy költő írja és fényképész örökíti meg: Mátyás Szöllősi prózakötete magán viseli, hogy írója egyben fotós és költő is. Az író teremt és megőriz egy világot: fotósként megérteni próbálja azt a látványt, amihez költőként megteremti a szavakat. És a szavak pontosak lesznek, a képek pedig élesek.

Részletek: itt.

Future of Marketing konferencia – BMC – március 23, 10:00

Azzal, hogy minden mérhetővé vált megváltozott, ahogyan tervezünk, optimalizálunk és kivitelezünk. Az adatok ugyanakkor a tartalom minőségére is hatással vannak – segítenek, hogy a márkák egyedi vásárlói élményt nyújthassanak. A tartalom folyamatosan új formát ölt és felértékelődik, mert a jó content a kulcs az elkötelezett vásárlókhoz. Ez az a pont, ahol tartalom és adat összeér.

További infókért katt ide.

Nincs időm olvasni kihívás TALI -Cosa Coffee/Teréz körút – március 24, 10:00

A Nincs időm olvasni kihívástavaszi, immár második találkozója Budapesten Délelőtt Péterfy-Novák Éva, az Egyasszony szerzője lesz vendég. Utána “A könyv útja – az ötlettől a kiadásig” címmel kerekasztal beszélgetés lesz, könyves szakemberekkel! A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Részletekért kattints ide.

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés – Szkéné Színház – március 24, 19:05

„Raszkolnyikov korunk embere, a hitelek menekülő fiatal férfi, aki a pénz átláthatatlan útvesztőjében vergődik. Szeretne kiszakadni a környezetéből, hogy a felsőbbrendű emberről alkotott elméletét érvényesítse, amiért a gyilkosságtól sem riad vissza. A realitástól egyre távolodó tehetség álmok és víziók hatása alatt darabjaira zúzza az őt körülvevő világot, majd megpróbál újat építeni maga köré.” Horváth Csaba

A szereposztást itt olvashatod.

Recirquel Újcirkusz Társulat: Párizs Éjjel – Müpa Budapest – március 25, 19:00

A Párizs Éjjel a harmincas évek perzselő varietévilágát tárja elénk, annak minden érzékiségével, bájával és tiltott vágyaival megbolondítva/ felejthetetlenné téve az előadást. Mondén hangvételével a társadalom margóján élő prostituáltak, lecsúszottak és titkos szeretők csalóka életképeit állítja színpadra. A Müpa és a társulat közös produkciója a világhírű fotóművész, Brassaï jellegzetes világából merít inspirációt. Lenyűgöző artisták, táncosok és zenészek keltik életre a korszak dekadens és fülledt erotikájú világát, felidézve a századelő párizsi lokáljainak vággyal teli és szerethető miliőjét. A közönség a színpadon és annak közvetlen közelében elhelyezett asztaloknál foglal helyet. Az előadóművészek és a nézők közötti távolság eltűnik, így könnyen előfordulhat, hogy éppen a te fejed fölött handstandoznak, vagyis állnak majd kézen az artisták az erre a célra kivitelezett, már cirkuszi kellékekké avanzsált bisztróasztalokon.

Részletekről itt olvashatsz.

Elvarázsolt Sziget – Vajdahunyad Vára – március 26, 10:00

A látványos kiállításba lépve a látogatók egy képzeletbeli trópusi szigetre érkeznek, ahol bátorságukat és ügyességüket próbára téve varázslatos kaland részesei lehetnek.Vajon miféle próbatétel vár? Csalóka illúzió vagy csodás varázslat lakozik a szigeten? Aki vállalja a kihívást, felfedezheti a Káprázat és Fantázia birodalmát, de vigyázat, az Elvarázsolt szigeten minden megtörténhet!

Részletek: itt.

PONT Fesztivál 2018 – Várkert Bazár – március 31, 10:30

A PONT fesztiválon különleges koncertek és interaktív családi programok mutatják be a mediterrán térség és Magyarország húsvéthoz kötődő szokásait, hagyományait. Fellép Szalóki Ági és a Vujicsics, hallhattok autentikus flamenco-t és szárd polifónikus férfikórust. Olyan, az UNESCO listáján szereplő szokásokat és tradíciókat ismerhettek meg, próbálhattok ki, mint az aubussoni szőnyegszövés, a szicíliai bábozás, a horvát mézeskalácsdíszítés és bepillanthattok a cremonai hegedűkészítés műhelytitkaiba.

A részletes programért kattints ide.