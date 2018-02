Mesterien egyszerű parkolási trükköt mutatunk

Vicces parkolós videót már mindannyian láttunk, és sokan személyesen is szemtanúi (vagy szereplői) lehettek megmosolyogtató, vagy éppen bosszantó jeleneteknek. A Bright Side nevű közösségi oldal 2016-ban tett közkinccsé egy oktatási célú animációt, ami most, két év elteltével is aktuális.

A parkolás nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik; rengetegen megszenvednek vele, főleg ha a rendelkezésre álló hely viszonylag kicsi. Pedig egy mini helyre is egyszerűen be tudjuk pattintani az autót az alábbi videó segítségével.

Természetesen gyakorlat teszi a mestert. A lényeg, hogy rá kell éreznünk egy olyan technikára, ami nem csak feladásra nem kényszerít bennünket egy parkolóhellyel kapcsolatban, hanem teljesen megvalósíthatóvá teszi számunkra a parkolási folyamatot.

A technika tényleg egy egyszerű képleten alapul, ami a legnagyobb koncertek közelében kialakuló tumultusban is képes működni. A következő szemléltető videót azoknak is ajánljuk, akiknek eddig simán ment a parkolás. Már mutatjuk is a Budapesten kifejezetten jól alkalmazható praktikát!

Hogyan parkolj helyesen? Íme:

How to park correctly Posted by Bright Side on Montag, 8. August 2016

A legvégső mozdulat már csak finomítás, ahol jó tudni, hogy inkább magunk előtt hagyjunk nagyobb helyet, mert úgy könnyebb lesz kiállni. A koncertre, buliba, egyéb programokra történő rohanásban tényleg nagy segítségünkre lehet ez videó.

Jól jönne még pár tipp a parkoláshoz? A Conduite Facile nevű YouTube csatornán rengeteg praktikát találsz! Ne te legyél a következő vicces parkolós videó negatív sztárja, inkább vedd kezedbe az irányítást és parkolj, akár egy profi!