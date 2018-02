Valósággá válhat a Black Mirror egyik elképzelt világa

A Google szabadalmaztatta a személyiségjegyekkel felruházott robotok gyártását.

A fejlesztések célja, hogy valós emberek tulajdonságait vegyék fel a robotok, eképpen megidézve egy hírességet, vagy épp egy elhunyt szerettünket.

Ha nem tudunk vagy nem akarunk választani a személyiségjegyek közül, az online profiljainkból letöltött információ szerint létrehozathatunk majd egy olyan gépezetet is, ami kimondottan a mi igényeinkre, preferenciáinkra lesz alakítva. Személyiségét a kommunikáció során fejleszteni tudja, hogy a lehető legszimpatikusabb legyen a számunkra, sőt akár

mimikáinkat is képes lehet értelmezni.

Még ha az eszköz, amin a robottal kommunikálunk el is romlik, akkor sem veszik el a megalkotott személyiség, mivel nem magán az eszközön, hanem egy felhőben lennének tárolva az adatok. Lényegében, robotunk halhatatlan lenne.

Valahogy úgy, mint a Black Mirror Be Right Back c. epizódjában:

Arról, hogy egy halott személyisége humanoidrobot-alakot öltsön egyelőre még nincs szó, de a Google szerint akár ez is megvalósulhat.

A Google fejlesztése egyelőre még nem tart ott, hogy a közeljövőben elő is rukkoljon egy személyiségjegyekkel felruházott robottal, de maga a tény, hogy négy éve szabadalmaztatták és azóta folyamatosan frissítik projektjüket azt engedi sejtetni, hogy nagyon is komolyan gondolják megvalósítását.

Forrás: 24.hu