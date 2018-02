Hangulatos videót készítettek az angol turisták Budapestről

Szerencsére a Youtube nem szűkölködik a Budapestről szóló imázsvideókban, melyek közül az egyiken megakadt a szemünk. A kisfilm különlegessége, hogy egy angol médiaügynökség, a Dirty Motion Studio készítette, hogy megörökítse budapesti élményeit.

A Dirty Motion Studio három és fél perces kisfilmjében a főszerepet a Budai Vár és a Lánchíd kapta, ami többször is feltűnik a videóban. Az angol társaság egy magyaros hangulatú étteremhez is ellátogatott, ahol a magyar néptáncot is megismerhették, de buszos túrán és a Kossuth téren is voltak.

Reméljük, még visszatérnek és akkor is készítenek egy kisfilmet a városról.