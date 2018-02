Ha van, ami a szemet gyönyörködteti, akkor ez a 4 perces videó az, ráadásul egyedi zenét is komponáltak hozzá.

Mi ihlette?

Az Amerikai Egyesült Államokban történt 2011-es virginiai földrengés Chicagóban, New Yorkban, Atlantában és Washingtonban is érezhető volt. Amerika egyik legszebb építményén, a Washington National Cathedral épületén is nyomot hagyott. Bár nagy baj szerencsére nem történt az épülettel, a nemzeti kincsként számon tartott, (Amerika második és a világ hatodik legnagyobb templomaként is ismert) katedrálison keletkeztek kijavítandó hibák.



A hibák dokumentálásában részt vett Colin Winterbottom, aki alapvetően fekete-fehér építészeti fotós. A munka során megihlették őt az épület színes üvegei, a belső terek és az akkor felállított állványzatok harmóniája, közös játéka, ezért több szögből készített time-lapse videókat a gyönyörű fényjátékról.

Saját, Scaling Washington című kiállítása előtt csak pár héttel kezdte rögzíteni a különleges felvételeket. A kiállításon az elkészült videó még hang nélkül került lejátszásra, majd pár évvel később Danyal Dhondy zeneszerző komponált hozzá egyedi dallamokat.

A végeredményt most 4 percben láthatjuk, itt tudod megnézni! Megéri!