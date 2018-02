10 menő hazai design babatermék

A gyerekek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a bensőséges, nyugodt környezet, aminek megteremtéséhez rengeteg ötletet lehet az interneten találni. Bútorok, dekoráció, játékok: mindenből a legjobbat akarjuk, hiszen a magas minőség garantálja, hogy egy-egy tárgy minél hosszabb távon használható legyen.

Részben ez az oka annak, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a design babatermékek. Köztük egyedi, kézzel és nagy gondossággal készített szépségeket találni, amelyek funkciójukat tekintve is remekül megfelelnek minden elvárásunknak. Ha jól jönne egy kis inspiráció a gyerekszoba dekorálásához, szereted az egyedi bútorokat, esetleg szívesen lecsapnál pár bájos, korlátozott számban elérhető játékra, nézd meg színes összeállításunkat amiben magyar tervezők termékeit gyűjtöttük össze!

A gyerekszobát apró mintákkal dobhatjuk fel, amelyek kiváló matt falfóliából készültek, és szinte bármilyen felületen használhatod őket. Tartósak, de bármikor nyom nélkül eltávolíthatóak. Használd őket kreatívan: alkalmasak például dobozok, füzetek, vagy akár kaspók díszítésére is!

Magyar tervező álmodta meg a 4 színben elérhető csillagpárnákat, amelyeket remekül beilleszthetsz a gyerekszoba színvilágába. A vidám párnahuzatok 100%-ban pamutból készültek, és antiallergén poliészterrel töltötték meg őket.

A trendi, több színben és magasságban elérhető puffok és kis székek garantáltan vidámságot csempésznek a szobába. Keményfa lábaiknak hála bírják a gyűrődést, és elbűvölő puhaságuknak nehéz ellenállni.

Az Anabee márka szuper és egyben egyedi dekorációkat készít fából, lézervágással. A fali dekorációnak szánt motívumokkal a Pinterest inspirálta gyerekszobát varázsolhatsz otthonodba.

Megkönnyítik a dolgod, ha ötleted sincs, hogyan tárolod a játékokat a gyerekszobában. A 20 kg-t elbíró CUCC papírzsákoknak hála gyorsan leszámolhatsz a szerteszét heverő játékok okozta rumlival. Zsákold be őket!

Dekoráció és használati tárgy is egyben a debaba magasságmérője, amin nyomon követheted a gyerkőcök fejlődését. Már az ajtófélfák és a fal megóvása érdekében is megéri elgondolkodni a beszerzésén, arról nem is beszélve, hogy tündéri!

Mi más kerülhetne a falra, mint cuki grafikák és inspiráló szövegek? A kicsik így biztosan pozitív gondolatokkal körülvéve tölthetik az idejüket. Ti mit írnátok a táblácskákra?

Mesés és barátságos hangulatot teremtenek a jógakaland vidám lámpái, hogy fényükkel, és szépen kidolgozott grafikájukkal eltereljék a kicsik figyelmét az esti sötétségről. Kőrisfa kerettel készülnek, így mindenhová remekül passzolnak.

Népszerű dekorációs ötlet, ha betűkkel, esetleg szavakkal díszítitek a falakat. A Lagom márka egyedileg is készít feliratokat, neveket hajlított drótból, pamut fonal felhasználásával és horgolással. Nincs két egyforma darab

Egy igazán egyedi bútordarabról van szó, ami rácsos ágyként két szinten állítható, és a textiles oldala a tetejére helyezhető, hogy megtestesítse minden gyerek álmát, amit a tökéletes kuckóról szőnek. Maximális hossza 170 cm.

Megtetszett valami, esetleg közelebbről is szemügyre vennéd? A jó hír az, hogy az összes fenti márka termékét megtalálod a babyberry és barátai showroomban. Ha arra jársz, nézd meg kedvencünket, a csepphintát is!