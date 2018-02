BRIT Awards: íme, az idei nyertesek!

Ma este, azaz február 21-én kiosztották az idei BRIT Awards szobrocskákat, és idén is megérte élőben követni az eseményeket. Ha esetleg lemaradtál, olvass tovább!

Először több, mint 40 évvel ezelőtt, 1977-ben rendezték meg a rangos popzenei díjátadó ceremóniát, ami azóta az Egyesült- Királyság legfontosabb zenei rendezvényévé nőtte ki magát. Az eseménynek köszönhetően számos emlékezetes pillanatnak lehettünk szemtanúi az utóbbi évtizedekben. 1990-ben a BRIT Awards színpadán láthattuk utoljára a Queen legendás frontemberét, Freddie Mercuryt, és 1997-ben ezen a gálán viselte a Spice Girls Geri Halliwellje az ikonikus Union Jack zászlós ruhát, amit azóta a Girl Power jelképének tartanak.

Ami a különleges fellépéseket illeti, idén sem kellett csalódnunk. A BRITs történetében először a Foo Fighters is a húrok közé csapott. A két kategóriában jelölt Little Mix hozta a tőle megszokott színvonalat, de odatette magát Justin Timberlake is, aki szintén színpadra lépett az est folyamán. Rita Ora és Liam Payne a Szabadság 50 árnyalata mozi For You című betétdalával örvendeztették meg a közönséget, az öt kategóriában induló Dua Lipa pedig New Rules c. dalát adta elő.

Természetesen nem múlhat el BRIT Awards Ed Sheeran fellépés nélkül; a Supermarket flowers nagyon jól szólt a fiatal énekes előadásában. A fellépők sorát erősítette még Sam Smith, akitől a Too Good at Goodbyes c. szerzeményt hallhatta a közönség.

Egyes szobrocskák sorsáról a rajongók dönthettek. Bizonyos kategóriákban ugyanis nem a szakma, hanem az ő szavazataik alapján hirdettek győztest.

De térjünk a lényegre: íme, a BRIT Awards idei nyertesei!

Legjobb brit férfi előadó:

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’N’Bone Man

Stormzy

Legjobb brit női előadó:

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

Legjobb brit banda:

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx

Legjobb brit művészi előadás:

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Legjobb brit kislemez:

Calvin Harris Ft Pharrell Williams/ Katy Perry/Big Sean – ‘Feels’

Clean Bandit Ft Zara Larsson – ‘Symphony’

Dua Lipa – ‘New Rules’

Ed Sheeran – ‘Shape Of You’

J Hus – ‘Did You See’

Jax Jones Ft Raye – ‘You Don’t Know Me’

Jonas Blue Ft William Singe – ‘Mama’

Liam Payne Ft Quavo – ‘Strip That Down’

Little Mix – ‘Touch’

Rag’n’Bone Man – ‘Human’

Mastercard Év Brit Albuma:

Dua Lipa – ‘Dua Lipa’

Ed Sheeran – ‘÷’

J Hus – ‘Common Sense’

Rag’n’Bone Man – ‘Human’

Stormzy – ‘Gang Signs & Prayer’

Nemzetközi férfi előadó:

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar

Nemzetközi női előadó:

Alicia Keys

Björk

Lorde

P!nk

Taylor Swift

Nemzetközi banda:

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem

Legjobb brit video:

Anne-Marie – ‘Ciao Adios’

Calvin Harris Ft Pharrell Williams/ Katy Perry/ Big Sean – ‘Feels’

Clean Bandit Ft Zara Larsson – ‘Symphony’

Dua Lipa – ‘New Rules’

Ed Sheeran – ‘Shape Of You’

Harry Styles – ‘Sign Of The Times’

Jonas Blue Ft William Singe – ‘Mama’

Liam Payne Ft Quavo – ‘Strip That Down’

Little Mix – ‘Touch’

ZAYN and Taylor Swift – ‘I Don’t Wanna Live Forever’

Globális sikerdíj:

Ed Sheeran

