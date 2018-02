Ismét világsztárokat jelentett be a Sziget!

Nagy nap ez a mai: a Sziget Festival Official ismét bejelentette azoknak a világsztároknak a fellépését, akik biztosan csatlakoznak az egyébként is ígéretes line-uphoz. Nem is lehetnénk izgatottabbak!

Mindig tűkön ülve várjuk, hogy kedvenc fesztiváljaink újabb nevekkel örvendeztessenek meg minket. Nem is húzzuk tovább az időt, a legújabb bejelentés szerint az Egyesült Királyság üdvöskéje, Dua Lipa, a szintén angol “virtuális banda”, a Gorillaz és a kanadai popénekes, Shawn Mendes is a Sziget színpadára lép augusztus 8-15 között!

Lássuk, rajtuk kívül kikre számíthatunk még! Itt lesz:

Stormzy

The War On Drugs

Nick Murphy fka Chet Faker

Lianne La Havas

Desiigner

King Gizzard & The Lizard Wizard

Gorgon City live

JP Cooper

Petit Biscuit

KSHMR

Borgore

The Living End

SOFI TUKKER

Scarlxrd

Delta Heavy

Seven Lions

Yellow Days

Bilderbuch

My Baby

A korábban bejelentett fellépők

Az Európa legjobb fesztiváljai között számontartott Sziget korábban bejelentett fellépőinek népes táborát az alábbi lista alapján felidézheted. Te kinek a nevét szeretnéd még a line-upon látni? fb/Sziget Festival Official