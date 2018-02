Tarolt a Három óriásplakát Ebbing határában a BAFTA díjátadóján

A Három óriásplakát Ebbing határában még közelebb került az Oscar-díjhoz. A film nyerte tegnap a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA)londoni díjkiosztó gáláján.

A filmet kilenc díjra jelölték, és ötöt el is hozott a viszonylag megbízható Oscar-előrejelzőnek tekintett BAFTA-rendezvényen. Martin McDonagh forgatókönyvíró és rendező alkotása kapta a legjobb filmnek, a legjobb brit filmnek és a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó elismerést.

Emellett Frances McDormandnek ítélték a legjobb női főszereplő díját, és Sam Rockwell lett a legjobb férfi mellékszereplő.

A legtöbb, 12 jelölést Guillermo del Toro A víz érintése (The Shape of Water) című filmje kapta. Az alkotás stábja végül a legjobb rendezőnek, a legjobb produkciós tervezésnek és a legjobb eredeti filmzenének járó BAFTA-díjért mehetett fel a patinás londoni Royal Albert Hall rendezvényközpont színpadára.

A harmadik nagy BAFTA-reménység, a Winston Churchill háborús éveiről szóló A legsötétebb óra (The Darkest Hour), amelyet kilenc díjra jelöltek, a fődíjak közül a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat kapta. Ezt Gary Oldman vehette át a néhai brit miniszterelnök szerepében nyújtott teljesítményéért.

A főbb kategóriák nyertesei:

Legjobb film: Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb brit film: Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb idegen nyelvű film: A szobalány

Legjobb dokumentumfilm: I am Not Your Negro

Legjobb animációs film: Coco

Legjobb rendező: Guillermo del Toro (A víz érintése)

Legjobb női főszereplő: Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb férfi főszereplő: Gary Oldman (Legsötétebb óra)

Legjobb női mellékszereplő: Allison Janney (Én, Tonya)

Legjobb férfi mellékszereplő: Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb adaptált forgatókönyv: Szólíts a neveden!

Legjobb operatőr: Szárnyas fejvadász 2049

Legjobb vágás: Nyomd, Bébi, nyomd!

Legjobb látványtervezés: A víz érintése

Legjobb kosztümtervezés: Fantomszál

Legjobb eredeti filmzene: A víz érintése

Legjobb hang: Dunkirk

Legjobb képi effektusok: Szárnyas fejvadász 2049

Legjobb smink/maszk: Legsötétebb óra

Legjobb rövidfilm: Cowboy Dave

Legjobb rövid animáció: Poles Apart

Legjobb debütáló brit rendező, író vagy producer: I am Not a Witch (Rungano Nyoni rendező-író és Emily Morgan producer)

MTI