Már elkezdődött a regisztráció az Étterem Hétre

Idén 8. alkalommal rendezik meg az Étterem Hetet március 5-e és 11-e között, amikor 3.300 forintért már egy háromfogásos menüsort ehetsz.

Ha nem akarsz kimaradni a jóból, már most foglalj asztalt az akcióban résztvevő éttermeknél az etteremhet.hu oldalon.

Az 1 hétig tartó programot minden évben nagy érdeklődés fogadja, amit a megtelt éttermek és a pozitív visszajelzések bizonyítanak. Az Étterem Hét keretében évről-évre egyre többen próbálják ki a különböző fogásokat: ősszel 26.000 vendég fordult meg a résztvevő éttermek valamelyikében. A tavaszi programhoz már most több mint 100 étterem csatlakozott, így minden bizonnyal minden érdeklődő megtalálja azt a vendéglátóhelyet, ami leginkább megfelel az étvágyának.

A tavaszi Étterem Hét egyik sajátossága, hogy a részvétel most akár több is lehet egy különleges kulináris programnál vagy családi, baráti összejövetelnél, hiszen a program keretében a férfiak akár nőnapi vacsorával is kedveskedhetnek a hölgyeknek, ha március 8-ra foglalnak asztalt.

A résztvevő éttermek mindegyike igyekszik bemutatni saját konyhája legjavát, így a vendégek a gasztronómia legkülönbözőbb területeiről kóstolhatnak menüsorokat. A tradicionális ételek mellett a különleges fogásokból idén sem lesz hiány: akasztói ponty, borjúszűz, kecskekolbász, ördöghal vagy akár tintahalba töltött csirkemáj is megkóstolható a program keretében. A 3 fogásos menük ára továbbra is 3.300 forintos áron érhető el, amely már tartalmazza a szervízdíjat is. Néhány exkluzív és több gourmet étterem idén is készül prémium menüsorokkal, ezek 4.900 Ft-os áron érhetőek el.

A számos visszatérő étterem mellett, idén újak is csatlakoztak a programhoz, így még színesebb éttermi palettából választhatnak az érdeklődők.

Részleteket itt találsz.