Igen, tudjuk, ma van Valentin-nap, amikor a szerelmesek megünneplik a kapcsolatukat egy romantikus vacsorával vagy egy csokor rózsával és bonbonnal lepik meg egymást, a szinglik pedig bezárkóznak a lakásukba, és alig várják, hogy véget érjen ez a nap.

Amit persze eléggé rosszul tesznek, ugyanis szingliként is csaphatsz egy remek kis napot február 14-én. Összegyűjtöttünk 5 filmet, melyek megmutatják, hogy egyedül is lehet vidám az élet. Sőt.

Bridget Jones

Kezdjük a legmegkerülhetetlenebb filmmel, pontosabban filmtriológiával. A Bridget Jones-filmeken akkor is jókat tudunk röhögni, ha már régóta szinglik vagyunk, és akkor is, ha csak nemrég vagyunk túl a szakításon. A szerencsétlen harmincas Bridgetben egy kicsit minden nő magára találhat, a Mark Darcy vs. Daniel Cleaver kérdést pedig sosem tudjuk jól megválaszolni. Egyik karakter nélkül sem tudnánk elképzelni kedvenc brit szinglinket.

Hogyan legyünk szinglik?

Van, aki profi mód műveli a szingliséget, van, aki rossz ebben a műfajban… és van Alice. Meg Robin. Meg Tom, David és a többiek. New York tele van magányos szívvel és testtel, olyanokkal, akik kiválóan érzik magukat a bőrükben és olyanokkal, akik rettentően; és egyáltalán nem akarják mindannyian ugyanazt. Van, akinek életre szóló szerelem kéne, van, akinek csak egy vad éjjel, vagy még annál is kevesebb.

A film a randik, a viszonyok, csalások és nagy szeretkezések világában vezet el, hősei mind páratlan emberek, akik a párjukat keresik – a városban, amelyik sosem alszik. Azért túl sok magvas gondolatot ne várjunk a filmtől.

Szakíts, ha bírsz

Jennifer Aniston leggyakrabban kissé bugyuta, szerelmes vígjátékokban szokott feltűnni, és nincs ez másképp most sem. A Szakíts, ha bírsz egy szerelmespár nem túl idilli összeköltözését meséli el, melyből kiderül, hogy igaz a mondás: lakva ismerszik meg az ember. Ahelyett azonban, hogy még jobban egymásba szeretne a pár, épp ellenkezőleg, teljesen kiábrándulnak a másikból, és már csak egy dolgot szeretnének: szakítani.

500 nap nyár

Előfordulhat, hogy egy kapcsolatot a benne lévő két ember teljesen másképp él meg. Ez a helyzet Summerral és Tommal is: amikor a lány kiadja a fiú útját, Tom nem tudja, mi ütött a lányba, miért szakított vele. Kapcsolatuk boldog 500 napjára visszaemlékezve próbál a férfi rájönni, hol is romolhatott el kettejük története.

Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt?

Azt hiszed, sosem fogsz párt találni? Nos, néhány helyzetben elveszíteni a meglévő párod még ennél is nagyobb kihívást jelent. Andie újságíró és egy cikk kedvéért szed fel egy pasit, hogy utána 10 nap múlva szakíthasson vele. Ha azt hiszed, hogy a feladat első része okoz neki több fejtörést, tévedsz.