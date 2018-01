Ilyen ijesztő horrort még nem láttál – ELŐZETES

Pár napja, a Sundance Film Festivalon mutatták be a Hereditary című horrort. A filmet nemcsak a közönség imádta, de a Rotten Tomatoes filmes honlapon is 100%-on áll, az Ördögűzőhöz hasonlítva méltatják. Az előzetese alapján mi sem tudunk belekötni.

A film a Graham-családról szól: a nagymama halála után egyre több furcsaságra derül ki a család felmenőiről és különleges dolgokat észlelnek az életben maradottak is, elsősorban természetesen a família legifjabb tagja, aki maga is kissé bizarr módon viselkedik: ollóval vágja le egy döglött madár fejét.

A film június 8-án kerül az USA-ban a mozikba, reméljük, nem sokkal ezután már mi is láthatjuk, bár kár volna túl optimistának lenni. A filmet forgalmazó A24 korábbi horrorjai (például az It Comes At Night) ugyanis általában messziről elkerülték a magyar mozikat.