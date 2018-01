Oscar-díjra jelölték a Testről és lélekrőlt

Március 4-én 90. alkalommal rendezik meg az Oscar-gálát, Los Angelesben. A jelölteket éppen most hozták nyilvánosságra. A legjobb idegennyelvű kategóriában egy magyar alkotást, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét is jelölték.

Íme a főbb kategóriák jelöltjei:

Legjobb idegennyelvű film

A Fantastic Woman (Chile)

Testről és lélekről (Magyarország)

The Insult (Libanon)

Szeretet nélkül (Oroszország)

Négyzet (Svédország)

Legjobb férfi főszereplő

Timothee Chalamet (Szólíts a neveden!)

Daniel Day-Lewis (Fantomszál)

Daniel Kaluuya (Tűnj el!)

Gary Oldman (A legsötétebb óra)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Legjobb férfi mellékszereplő

Willem Dafoe (Floridai álom)

Woody Harrelson (Három óriásplakát Ebbing határában)

Richard Jenkins (A víz érintése)

Christopher Plummer (A világ összes pénze)

Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb női főszereplő

Sally Hawkins (A víz érintése)

Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában)

Margot Robbie (Én, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (A Pentagon titkai)

Legjobb női mellékszereplő

Mary J. Blidge (Mudbound)

Lesley Manvill (Fantomszál)

Octavia Spencer (A víz érintése)

Allison Janny (Én, Tonya)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Legjobb film

Szólíts a neveden!

A legsötétebb óra

Dunkirk

Tűnj el!

Lady Bird

Fantomszál

A Pentagon titkai

A víz érintése

Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb operatőr

Szárnyas fejvadász 2049

A legsötétebb óra

Dunkirk

A víz érintése

Mudbound

Legjobb jelmez

A víz érintése

A szépség és a szörnyeteg

Viktória királynő és Abdul

Fantomszál

A legsötétebb óra

Legjobb eredeti filmzene

Dunkirk​​​​​​

Fantomszál

Az utolsó Jedi

Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb díszlet

A szépség és a szörnyeteg

Dunkirk

A legsötétebb óra

Szárnyas fejvadász 2049

A víz érintése

Legjobb animációs rövidfilm

Dear Basketball

Lou

Garden Party

Negative Space

Revolting Rhymes

Legjobb rövidfilm

Dekalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Newphew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

Legjobb hangvágás

Nyomd, Bébi, nyomd!

Szárnyas fejvadász 2049

Dunkirk

A víz érintése

Az utolsó Jedik

Legjobb hangkeverés

Nyomd, Bébi, nyomd!

Szárnyas fejvadász 2049

Dunkirk

A víz érintése

Az utolsó Jedik

Legjobb vizuális effektus

Szárnyas fejvadász 2049

Az utolsó Jedik

A majmok bolygója: Háború

A galaxis őrzői vol. 2.

Kong: Koponya-sziget

Legjobb adaptált forgatókönyv

Szólíts a neveden!

The Disaster Artist

Logan – Farkas

Elit játszma

Mudbound

Legjobb eredeti forgatókönyv

Rögtönzött szerelem

Tűnj el!

Lady Bird

A víz érintése

Három óriásplakát Ebbing határában

A legjobb idegennyelvű film kategóriájában 2 éve is magyar film nyert: Nemes Jeles László Saul fiú című filmje.

