Keserű szerelem, édes receptek – A cukrász FILMAJÁNLÓ

A német-izraeli A cukrász című film a maga egyszerűségével és realizmusával éri el, hogy egy szívbemarkoló, mégsem giccses, hétköznapi, mégis, meglepően szuggesztív alkotásként gondoljunk rá, miután megnéztük.

Az árván felnőtt Tomas egy berlini cukrászdát vezet. Életének fénypontja, amikor havonta egyszer az üzleti úton lévő Oren beugrik hozzá egy kávéra és egy süteményre. Kettejük kapcsolata hamar viszonnyá mélyül, mely nemcsak titkos, de helytelen is. Ugyanis Orent felesége és fia várja haza Jeruzsálemben.

Amikor Tomas hiába hívja Orent, aki nála hagyta a lakáskulcsát, kiderül, hogy a férfi meghalt. Összetört szívvel Izraelbe utazik, hogy rájöjjön, hogyan halt meg Oren, és talán azért is, hogy a férfi hazájában még egyszer utoljára közel kerülhessen magához Orenhez is – vagy legalábbis mindazokhoz a dolgokhoz, melyek egykor a férfi mindennapjainak részét képezték.

Jeruzsálembe érkezve Tomas hamar felfedezi Orent feleségének kávézóját, ahol végül cukrászként kezd el dolgozni. A férfi süteményei percek alatt népszerűvé válnak és felfuttatják Anat kávézóját.

Majd egy új románc veszi kezdetét.

Anat, Oren felesége beleszeret a szűkszavú, ám minden körülmények között illedelmes Tomasba. Az egyedül maradt asszony támaszát látja a férfiban, aki kedvesen bánik a fiával, felvirágoztatta a kávézóját, és nem utolsó sorban újra mosolyt varázsolt a nő arcára.

Anat semmit sem sejt Tomas és Oren közös múltjáról, egyedül Oren bátyja néz ferde szemmel a német férfira, aki jószerivel semmit nem tud a zsidó kultúráról és a mindennapi szokásokról.

A cukrász azért is egy fantasztikus alkotás, mert bemutatja, egy emberi életnek mekkora hatása lehet másokéra. Oren életében és halála után is felkorbácsolta maga körül az érzelmeket, és mindez akkor éri el a csúcspontját, mikor két, egymás elől eltitkolt életének szereplői egymásra találnak.

Bár Anat egyre erősebben kötődik Tomashoz, a berlini cukrász továbbra is csak Orenre tud gondolni, ami nem is csoda, tekintve, hogy Anat még férje ruháit is Tomasnak adja, nem is sejtve, milyen mély érzelmeket vált ki ezzel Tomasból.

A film a férfiszerelem fonákságai, viszontagságai mellett arról szerelemről is szól, melyet nemtől, kortól és szexuális preferenciától függetlenül mindannyian éreztünk már életünk során. A különböző kultúrából származó szereplők teljesen hétköznapi emberek, akik végső soron mind ugyanarra vágynak: szerelemre, társra, megértésre, elfogadásra.

A cukrászt a Cirko Film forgalmazza. Premier: január 25.