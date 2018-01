195 évvel ezelőtt írta meg Kölcsey a Himnuszt, ennek tiszteletére ma, január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját a rendszerváltás óta. Összegyűjtöttünk néhány programot a mai napról, melyek bebizonyítják, milyen sokszínű és izgalmas a magyar kultúra – még a 21. században is.

Midnight Music – Várkert Bazár – 23:30

Újra Fischer Iván a #MidnightMusic élén! 2018 első éjszakai klasszikus zenei koncertjére most is várjuk az éjjeli baglyokat, a zeneszeretőket, a bringásokat és bárkit, aki szívesen töltené az idejét a világ legjobb muzsikusaival. A nehezen ébren maradóknak és a hangszerekkel ismerkedőknek most is bekészítjük a babzsákokat.

Szimpla Táncház – Szimpla Kert – 21:00

Táncház és folkkocsma a Kultúra utcájában, estétől 9-től hajnali 2-ig (némi tánctanítással is!) Hangulatfelelős: Bödőcs Zoltán.

Értsd a Kortárst! I/10-Pontosabb a valóságnál–Északi reneszánsz – Kőleves – 18:00

Ismerd meg az elmúlt korok belső működését és külső jegyeit, hogy otthonosan mozogj a kortársban is! Az Értsd a Kortárst! előadásokon a klasszikus művészettörténeti korszakokkal párhuzamosan nézünk olyan mai alkotókat, akik témában, koncepcióban, motívumban vagy módszerben kapcsolódnak a múlthoz. Egy-egy kurzus alkalmával több, mint száz kortárs alkotó műveivel és gondolataival ismerkedhetsz meg.

Könyvtárgy – az ISBN első csoportos kiállítása – ISBN könyv + galéria – 19:00

Számos könyv íródik, amelynek témája a művészet. Katalógusok, monográfiák, elméleti kiadványok, művészettörténeti kötetek. Az is egyre gyakrabban fordul elő, hogy vizuális művészek könyvet, vagy egyedi kiadványt, fotókönyvet, művészkönyvet, fanzine-t, vagy zine-t készítenek. A Könyvtárgy című kiállításon látható munkák azonban nem sorolhatóak be egyik csoportba sem.

75 éve “Születtem Magyarországon” – Cseh Tamás Archívum – 17:00

Víg Mihály és a Balaton együttes azokat a dalokat is megtanulta, melyeket majdnem elfelejtettünk. Elhangzik majdnem minden Antoine és Désiré dal. A szünet után – rövid filmrészleteken – jelen lesz az előadó-zeneszerző is. Felfedezés az Uránváros dalait szinte először meghallgatni, így emlékezünk Paál Istvánra, Istire a színházi emberre. A színdarab betétszámait Bereményi Géza írta Cseh Tamás zenéjére. A bemutató Pécsett volt 1976-ban.

Creative Writing – Painters Palace – 18:30

A kulcsszó a spontaneitás! Menj el és oszd meg az ötleteidet, elképzeléseid egy barátságos, kreatív. A részvétel ingyenes.

Szevasz, Tamás! – Cseh Tamás emlékest – Kolibri Színház – 19:00

Múltidézés, régi barátok együtt muzsikálása, felidézett, újraformált dalok és vadonatúj kompozíciók első találkozása a közönséggel! Mindez fűszerezve soha nem hallott régi történetekkel, Hanák Gábor szerkesztette filmritkasággal, Márta István videóival és Bereményi Géza új szövegeire írt dalokkal – a zenészbarátok, valamint Bornai Szilveszter, Tóth Tamás és a Kolibri Színház művészeinek tolmácsolásában.

Agota Kristof: A nagy füzet – Szkéné Színház – 20:30

Valahol Európában pusztító háború dúl. Egy anya vidékre menekíti ikreit a nagyanyjukhoz, a népmesék gonosz boszorkányához. A gyerekeknek egyedül kell megtanulniuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva vezetik naplójukat a Nagy Füzetbe. Följegyzik, mit láttak, mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Életben maradnak, szívük megkeményedik, testük megedződik.

