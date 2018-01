5 Ed Sheeran szám az új albumáról, amit képtelenség megunni

Ed Sheeran 2017. márciusában adta ki legújabb, eddigi talán legsikeresebb, de mindenképpen a legizgalmasabb lemezét. A ÷ (Divide) című album 12 számmal várja a hallgatókat, a delux verzió további 4 számot kínál. Mi most az 5 kedvencünket gyűjtöttük össze a korongról.

A ÷ a nagy sikerű x és + után Ed harmadik nagylemeze, amely egyben az eddigi legszemélyesebb alkotása is: a számok a múltbéli kapcsolatait, családi emlékeket, a zenei karrierjét és utazásait dolgozzák fel. Az album több stílust ötvöz, hip-hop ütemeket és rap betéteket vegyít akusztikus gitárszólókkal, érzelmes balladákkal és fülbemászó pop dallamokkal.

A szerteágazó, kísérletező stílust az énekes az – extravagáns módon – egyszerre megjelenő, és egymástól merőben eltérő „Shape of You” és „Castle On The Hill” számokkal szemléltette. A dalok már most rekorderek a digitális zenei platformokon: megdöntötték az Apple Music UK eddigi napi stream játszási rekordját, a „Shape of You” 7,9 milliós játszásával megdöntötte az egynapos Spotify stream-rekordot, ezzel második helyre tolva Adele Hello-ját. A számok 39 országban (köztük hazánkban is) még mindig listavezetőek.

Íme, a mi 5 kedvenc számunk az albumról:

Nancy Mulligan

Perfect

What Do I Know?

Dive

Supermarket Flowers

