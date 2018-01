3 hangulatos gasztrohely, ha a Zeneakadémia közelében jársz

Miután bemutattuk a Liszt Ferenc Zeneakadémia történetét, itt az ideje, hogy körbenézzünk a környéken. Három remek gasztrohelyet mutatunk meg a közelben, ahol nemcsak a vizsgákra készülhetsz fel, de a sikeres számonkéréseket is megünnepelheted. (Vagy a bukásokat elfelejtheted…)

Paneer

A Paneerban minden a sajtról szól, amit nem is gondolnád, hányféleképpen el lehet készíteni, úgyhogy a menzás rántott sajtos emlékeidet gyorsan felejtsd is el. Az előételtől a főételig, mindenben ott van a sajt, például a fantasztikus oreós sajttortájukban is, de a sajtburgerüket is érdemes megkóstolnod. És ami a legjobb: hétfőtől péntekig napi menüvel várnak.

Menza Étterem és Kávézó

Részben kávézó, részben étterem, a Menza minden szempontból remek választás, ahol fantasztikus italokat és ételeket kóstolhatsz meg. Az étterem eklektikussága nemcsak a betévedő vendégek sokszínűségében mutatkozik meg (a turistáktól kezdve, az üzletembereken és a nyugdíjasokon át, egészen az egyetemistákig, itt mindenkivel találkozhatsz), hanem az étlapon is: kávék, sörök, magyaros és gourmet-fogások közül is válogathatsz. Ráadásul napi menüjük nemcsak finom, de még az egyetemisták pénztárcájához mérten is baráti áron kapható.

Kandalló Kézműves Pub

A Kandallót leginkább az órák utáni lazulásokhoz ajánljuk neked és csoporttársaidnak. Bár napközben is megéri beugrani ide két óra között egy hamburgerre, este még hangulatosabb a hely, és ilyenkor még arra sem kell ügyelned, hogy menynyi sört iszol. Választék van bőven, mi a BBQ vagy a Kandalló Burgert ajánljuk kiemelten, nem fogsz csalódni. Egy pubban azonban a hangsúly természetesen az italokon van. Folyamatosan változó kínálatukban a legfinomabb és legkülönlegesebb kézműves sörök szerepelnek. Ha nagy sörösnek vallod magad, itt a helyed!