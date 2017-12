Év végi programajánló – Mutatjuk a legjobb évzáró bulikat

Pár nappal szilveszter előtt ideje megnézni, milyen bulikkal búcsúzhatunk el 2017-től. Nemcsak az év utolsó éjszakájára, hanem az azt megelőző estékre is néztünk néhány izgalmas programot, amire érdemes beugranod.

Péntek – december 29.

Csúnya Pulcsi Parti – Hellobabybar – 22:00

Ugye neked is van karácsonyi csúnya pulcsid? Na ugye… Akkor nincs is más dolgod, mint magadra kapni a hóemberes, mikulásos, Jézuskás, karácsonyfás, bejglis csodafelsőd, hogy együtt bulizhass a többi designbalesetet szenvedett őrült partizóval.

Korizás a város felett ünnepi ételekkel, italokkal, kilátással! – Hotel President – 16:00

A Hotel President tetején, Budapest legmagasabb tetőteraszán megnyitotta kapuit a város legmenőbb téli programja: Korcsolyázás a város tetején, 360 fokos panorámával, forró italokkal, gőzgombóccal, karácsonyi hangulattal, adventi kisházzal és egyéb ünnepi finomságokkal várnak.

Filmzene koncert a Zuglói Filharmóniával – Budapest Kongresszusi Központ – 19:00

Varázslat és kaland – ezek a hívószavai a Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekar filmzenéket felvonultató koncertjének, melyet 2017. december 29-én este 7 órakor rendeznek a Budapest Kongresszusi Központban. Karácsony és Szilveszter között igazi zenei csemegék hangzanak majd el Horváth Gábor karmester vezényletével. Alan Menken és Harry Gregson Williams zenéi mellett helyet kap a kicsit alternatívabb, sötétebb hangulatokat kedvelő Danny Elfman zeneszerző munkássága. Magyarországon eddig csak elvétve lehetett élőben hallani zenéit, ezúttal tőle is játszik a zenekar pár részletet.

ColorStar évzáró, Sonar, Half Note City – Gödör Klub – 19:00

Tánczene űrutazáshoz. Robbanó televíziók, elektronikus tánczene, pszichedelikus utazás, új dimenziók, party, világzene, belső filmek, lüktető ritmusok, gitáralapú elecktrock.

Szombat – december 30.

Korai Trancemission előzenekar:Phantasy Bureau – TRIP Hajó – 21:00

A 2016-ban alakult Phantasy Bureau egy budapesti alternatív/synth/new wave zenekar. A kezdeti döccenők után a trió formátum (szinti-dob-basszus) szilárdult meg, az idei évet a banda már az új hangzás bejáratásának szentelte.

Die Hard Double Feature – Bem Mozi – 19:30

John McClane (Bruce Willis) nyomozó New Yorkból Los Angelesbe tart, hogy rendbe hozza házasságát. Még csak nem is sejti, hogy rajta kívül még mások is nagy dobásra készülnek Los Angelesben, méghozzá éppen a szeretet ünnepén. Terroristák egy csapata a hidegvérű Hans Gruber (Alan Rickman) vezényletével arra készül, hogy megszabadítsa a multinacionális Nakatomi céget a kötvényeitől.

Vasárnap – december 31.

Crazy Spinning® party – Life1 Nyugati – 11:00

Ha szeretnél részese lenni ennek a nem mindennapi tekerésnek, vagy csak kíváncsi vagy mivel rukkolt elől az öt oktató, regisztrál időben az órára mert a helyek biztos hamar elfogynak. Jöhetsz jelmezben, vicces vagy őrült öltözékben. Az óra után pezsgős koccintással várnak az oktatók.

ONYX Szilveszteri Vacsora / New Year’s Eve Dinner – ONYX – 19:00

Érkezés: 19:00 és 19:30 között. A vacsora 19:30 órától 23:30 óráig tart. Az ONYX azt kéri a vendégeitől, hogy pontosan érkezzenek, mert a vacsorát a legjobb minőség érdekében, egy időben szeretnék felszolgálni.

Dress code: alkalmi viselet.

New Years Eve – Japanika – 19:00

Az új évet egy különleges négyfogásos menüvel és szuper árakkal ünnepelheted meg – mert a sushi nem luxus többé, még az év utolsó napján.

Jazz Szilveszter 2017 – Budapest Jazz Club

A Budapest Jazz Clubban fellép többek között Elsa Valle szilveszter este. A Kubában született, jelenleg Európában élő művésznő Magyarországra való költözése előtt a legrangosabb havannai zeneművészeti akadémiát végezte el, majd ezt követően számos dél-amerikai és európai fesztiválon szerepelt nagy sikerrel. Hangja, énekstílusa egyszerre érzéki, melankolikus és robbanékonyan improvizatív.

Rádió 1 Szilveszter – Club Play -21:00

Egy éjszaka, amikor életre kel a város, egy éjszaka, amikor Budapest#legszebb játszótere lesz a #leghangosabb! Szilveszter éjszaka találkozzunk a Club Playben és mutassuk meg a világnak, hogy is néz ki egy ilyen NYE PARTY!

Spoon Cafe & Lounge

Legyél az év utolsó napján a Spoon hajó vendége, és élvezd a 3 helyszín és 3 hangulatvalamelyikét! Szűcs Róbert Séf egy fantasztikus 4 fogásos menüvel készül, amihez a Villányi borvidék fehér és vörösborait szolgálják majd fel. Éjfélkor Újévi Malacsült kerül a büféasztalokra.

A fergeteges hangulatról a Cocco Bello parti zenekar, Báder Róbert cigány orkesztrája, valamint Dj Frank Karaoke partija gondoskodik.

Páratlan panoráma, tombola értékes nyereményekkel és sok-sok zene! A termek között vacsora után szabad az átjárás.

Garçons – New Year’s Eve with Wow + Hello Dürlin Budapest – 22:00

Forró eleganciával forralják fel az év utolsó éjszakáját, és a Garçons csillámporával hintik meg az óév utolsó édes perceit. December 31-én lépj be a bűnös élvezet éjjeli báljára! Engedd el, ami mögötted van, és simulj oda ahhoz, ami előtted áll. A testhez. A szájhoz. A lüktető dallamokhoz. 2018 izzasztó és vad ígéreteihez.

YONCÉ New Year’s Eve – Ultimate Beyoncé & R’n’B Night – Toldi Mozi – 23:00

A divat múlandó, a Yonce stílus örök. Koccints búcsút a múltnak, és töltsd tele pezsgőbuborékokkal a jövőt. December 31-én szőrmék ölelésében, fekete tussal húzzuk meg és vörös rúzzsal sminkeljük az éjszakát.

Szilveszteri Gym DJ Day – Scitec Gold – 15:00

150 db Scitec ajándékcsomag a Scitec Magyarország-tól, 150 db Playmax Club kártya a Playmax-től, amivel az összes Playmax-ben kapható terméket (Nike, Adidas, Under Armour, Asics stb…) akár 20-50 % kedvezménnyel vásárolhatjátok meg!

