Programajánló az ünnepek előtti utolsó napokra és karácsonyra

Vasárnap már karácsony, úgyhogy már tényleg csak néhány napod maradt, hogy beszerezd a kimaradt ajándékokat és elvégezd az utolsó teendőket az ünnep előtt. A karácsony miatt a hétvégi programajánlónkat is újraszabtuk kissé: ezúttal az ünnepnapokra is ajánlunk néhány izgalmas programot.

Csütörtök – december 21.

Adventi Vásár – Szentendrén – január 7-ig

Az Adventi vásár ünnepi hangulatú utcája nemcsak kiváló ajándéklelőhely a belváros szívében, de a baráti beszélgetések színhelye is egy pohár forralt bor, mézes tea társaságában.

További infókat itt olvashatsz.

Adventi Ünnep – Bazilika – január 1-ig

Gyere el te is ismerősökkel vagy családdal, hogy személyesen éljétek át, ahogy a Szent István tér egy 3D-s szabadtéri mozivá változik. Ebben az évben ugyanis négy nagy teljesítményű lézerprojektor vetíti majd a karácsonyi mesét a székesegyház homlokzatára. Hidd el, ilyet még nem láttál: egy teljesen új vizuális élményt hozunk létre!

Továbbiakért kattints ide.

StreetFood XMAS – Erzsébet tér – január 1-ig

Karácsonyi street food fesztivál az Erzsébet téren, ahol truckok és konténerek sorakoznak jobbnál jobb téli finomságokkal, utcakonyhával és forró italokkal. Minden nap 10:00 -22:00 óra között ünnepi fények és gasztrosétány a belváros egyik legnyüzsgőbb helyszínén! A program ingyen látogatható.

További infóért kattints ide.

Az oroszlán télen – Belvárosi Színház – 19:00

Plantagenet Henrik, a nagy angol király hatalmas birodalmat épített, melyhez elfoglalta Franciaország nagy részét is. Karácsonyra összehívja családját, hogy rendelkezzen az ország jövőjéről. Összecsapásaik, a hatalomért folytatott harcuk, egymást kijátszására tett folyamatos kísérleteik vérre menően szellemes helyzeteket teremtenek, melyek egytől egyig a képzelet művei.

Részleteket itt találsz.

Péntek – december 22.

A Vendégek – Cirko-Gejzír – 18:20

Baráti társaság gyűlik össze ünnepelni az elegáns londoni házban. Janetet, a háziasszonyt pár órája választották meg a brit árnyékkormány miniszterévé. Úgy tűnik azonban, hogy ma szinte minden jelenlevőnek van valami szenzációs bejelentenivalója, és a vendégek egyre kevésbé figyelnek Janet példa nélküli sikerére. Rejtélyes telefonhívások érkeznek, az egyik várva várt vendég távol marad, és egyszer csak előkerül egy pisztoly is…

Jegyvásárlás: itt.

MyMuseum Karácsony – MyMuseum – 17:00

Szuper hangulat, sok szép print- és digitális keret, és forralt bor, ezzel szeretnénk mindenkinek kellemes ünnepeket kívánni a MyMuseum első karácsonyán. Baráti kedvezményekre számíthattok.

Részletek: itt.

Reopening ’17 – back to the roots – Normafa – 18:00

Idén visszatérünk a fiúk a gyökerekhez, mind program, mind helyszín tekintetében! A régi Normafa slide park helyén, illetve a Chinese DH indító területén alakítják ki az idei Reopot!

Hoztak egy nyugis kis boxot, hoznak hozzá havat, ha addig nem kapunk eleget fentről, összedobnak egy szép kis tábortüzet, ehhez egy kis zenét és meleg hörpintenivalót is kaptunk. Filmvetítéssel, tombolával és foto session-el fokozni a hangulatot a hangulatot a tercek szerint.

Részleteket itt találsz.

8. Mézeskalácsváros. Társasági művészet – Bálnában – január 27-ig

Budapest kortárs karácsonyi mézeskalácsszobra idén december 21-én délelőtt 11 órakor nyitja meg kapuit. Az installációhoz bárki hozzátehet, ha november 29-ig telket foglal a www.mezeskalacsvaros.hu oldalon és elfogadja a társasági művészeti játék szabályait. Idén kilencedik alkalommal épül fel Mézeskalácsváros. A kiállításra a belépés díjtalan.

További infókért katt ide.

Király Viktor lemezbemutató koncertje – MOM Sport – 19:30

A negyedik Megasztár-sorozat győztese hónapok óta Amerika és Magyarország között ingázva dolgozik vadonatúj lemezén többek közt olyan neves zeneszerzőkkel, mint Závodi Marcel vagy Doma. A jóképű énekes karrierje utolérhetetlenül ível felfelé. Kedvessége és profizmusa lenyűgözi a közönségét, színpadi jelenléte, hangja és kisugárzása utánozhatatlan.

További infókért katt ide.

Szombat – december 23.

Legkisebbek mozija: Karácsonyi mesefilm válogatás – Puskin Art Mozi – 24-ig

Színes, magyar rajzfilm- és bábfilmsorozat-válogatás a Puskinban. A műsoron: Pom Pom meséi: Gombóc Artúr a télapó, Frakk, a macskák réme: Karácsonyi angyalkák, A nagy ho-ho-ho-horgász: A karácsonyi hal, Frakk, a macskák réme: Az irigy kutya karácsonya, A kockásfülű nyúl: Menyus és a hóember, Bogyó és Babóca: Karácsony.

Több infót itt olvashatsz.

Ünnep otthon – Déryné Bisztró – 25-ig

Töltsd az év legfontosabb napját családoddal és hagyd a főzést a Déryné Bisztró szakácsaira a szeretet ünnepén.

Ide kattintva megtudhatod, milyen fogásokat kínál a Déryné.

Igazából szerelem – Bem Mozi – 15:30

A történet mozgatórugója a szerelem, legyen az első látásra, vagy éppen beteljesületlen, rangra, életkorra és családi állapotra való tekintet nélkül. Megérinti az agglegény miniszterelnököt, az anya nélkül maradt iskolásfiút, a korosodó, kiégett rocksztárt, és nem kerüli el a szerelmében csalódott, összetört szívű írót sem. Londoni életek és szerelmek találkoznak össze és bontakoznak ki. Szenteste romantikus, fergeteges és keserédes következményekkel, mindenki számára, aki elég szerencsés (vagy szerencsétlen) ahhoz, hogy a szerelem bűvöletébe essen.

További infót itt találsz.

Brklyn Xmas Charity w Kulcsár Edina, Király Viktor – Brklyn – 22:00

Amikor már az őrület határán táncolva kilépsz szombat délután a 300. bolt ajtaján és tudod, hogy mindenkinek megvan az ajándéka, akinek pedig nincs, az nem kap, mert bezárt a bolt és holnap ünnepnap van… na akkor jusson eszedbe: szombat este van, elegem van, iszom egy gintonicot a BRKLYN-ban.

Részletekért less be ide.

Spice Girls VS Backstreet Boys – Fröccsterasz – 22:00

Micsoda bulik, micsoda hangulat, őrület, asztalontáncolás, sikítozások egy egy elfelejtett slágernél. Vicc nélkül mondjuk, ha nem jössz, akkor életed egyik legtáncolosabb, legbulizóbb, legéneklősebb estéjét hagyod ki. Nem csak a 2 retro csapat dalait hallhatod majd, hanem rengeteg “klasszikust” a ’90-es évekből.

Részleteket itt találsz.

BuDpOp XMAS special – Anker’t – 20:00

Azt úgyis tudjuk, hogy másnap mi történik, szóval ezt itt még egyszer megnyomhatjuk teljes átszellemültségében. Boldog BUDapEstI karácsonyt!

Részleteket itt találsz.

Programok karácsonykor

Puszi Szenteste feat Tasnádi Bence – Fogas Ház – dec. 24. 10:00

8 éve zenélnek Tasnádi Bencéék karácsonykor. Van valami varázsa annak, hogy a néptelen, csendes városban kinyit a fiúknak egy hely, ahol megrakhatják, ahogy ők szeretnénk, ahogy ők szokták. Hála az Instantnak, így lesz idén is! Vendég a csodálatos Bence Tasnádi a Katona színésze, az Ed Is On frontembere énekel a Puszival pár számot, vele együtt még menőbb lesz a buli!

Részleteket itt találsz.