Kávét, irodalmat, Szentesit és Péterfy-Novákot kérek reggelire!

Szentesi Évivel hosszú évekre nyúlik vissza a kapcsolatunk, amit bátran nevezhetek barátságnak is. Évekig dolgoztunk együtt, és nagy részben neki köszönhetem, hogy számomra az írás hobbiból hivatássá vált. Végigkísértem a betegségét, a harcait, a gyógyulását, és most nagy örömmel készültem az irodalmi brunch-ra, ahol Péterfy-Novák Évával beszélgettek újonnan megjelenő könyveikről, és sok minden másról, ráadásul a szívemnek egyébként is kedves helyen, a Hadikban (a kiemelt érdeklődésre való tekintettel, rendhagyó módon végül a Szatyor adott otthont az eseménynek, de a hozzám hasonló híveknek, Hadik, Szatyor, egyre megy, szeretjük mindkettőt és kész).

Péterfy-Novák Éva és Szentesi Éva kolléganők, barátnők, sorstársak, talán már családtagok is. És érzésem szerint azok, akik még soha nem találkoztak egyik írónővel sem, ezen a brunch-on ők is úgy érezhették, Éváék nem idegenek, olyanok, mint mi mindannyian, ugyanazokkal a problémákkal küzdenek és ugyanolyan férfiakkal kapcsolatos történeteket éltek át. Az Ott Anna által moderált beszélgetés nem egy száraz, unalmas irodalmi reggelire hajazott, szembemenve a prekoncepcióval, hogy egy olyan szombat délelőtt, amikor az emberek irodalomról beszélgetnek, kizárólag unalomba fulladhat. Ezen a brunch-on rengeteg nevetés, közvetlenség volt, megfűszerezve olyan gondolatokkal és történetekkel, amelyek húsba vágóan valódiak. Ez jellemzi Péterfy-Novák és Szentesi munkásságát is. Nem cicomázzák a gondolataikat, fájóan igaz eseményeket tárnak elénk, amelyekkel mindannyian tudunk azonosulni. Szerintük ezek a történetetek viccesek és tele vannak humorral. Valójában nincsenek, de abban ők is és én is egyetértünk, hogy rákot, halált, a legszörnyűbb tragédiákat csak nevetve lehet túlélni.

Péterfy-Novák Éva új könyvének, A rózsaszín ruhának szinopszisa szerint Az Egyasszony szerzőjének legújabb tárcanovellái a körülöttünk lévő világról szólnak: nőkről és férfiakról, anyákról és lányaikról, feleségekről és férjekről, gyerekekről és felnőttekről, Nagykörúton innen és túl. Péterfy-Novák Éva éles szemmel fedezi fel a repedéseket a kirakatüvegen, és szókimondóan, ám humorral és empátiával tárja azokat olvasói elé.

Szentesi Éva Kardos Margit disszidál című könyve legalább annyira szól a férfiakról, mint a nőkről. Míg szereplői az emberi kapcsolatok szövevényességéről mesélnek, a háttérben megjelenik a gyermekkor, ahonnan az elbeszélő érkezik. Egy, a nyolcvanas években felnövő kislány, egy csapongó, bizonytalan, fiatal nő, egy elhagyott feleség, egy szerető, egy takarítónő és négy férfi, akik körül ezeknek a nőknek az élete forog: novellákra szétbontva és összefűzve. Pontosan úgy, ahogy az élet bontja szét és fűzi össze az emberi kapcsolatokat. Szentesi Éva 2011-ben kezdte el írni Rúzs és Tükör című blogját, amelyben rövid feljegyzésekben mesélt arról, milyen szerelmeken, csalódásokon és megpróbáltatásokon keresztül vált felnőtt emberré – egy betegség árnyékában. Ez a novelláskötet a blog záróakkordja és koronája.

Ideális könyvajándékok karácsonyra, akár önmagunknak is.