Sört karácsonyra! – Így lesz a karácsonyi menü szerves része a sör

Ahány nemzet, annyiféle karácsonyi étel. Az ünnepi fogások mellé pedig egy-egy pohár ízletes sör is passzol a sörnemzetek Európájában.

Ahogy nálunk a bejgli, úgy része Olaszországban a karácsonyi terített asztalnak a panettone. Ennek a kuglóf formájú ünnepi édességnek Milánó a hazája, a háziasszonyok többsége pedig nem bajlódik az előállításával, inkább készen veszi meg. Magyarországon sem nehéz a beszerzése, a nagyobb szupermarketekben biztosan lehet kapni belőlük. A finomság mellé pedig, hogy ne maradjon túl édes a szánk, leguríthatunk egy pohár Birra Moretti L’Autentica-t, amely az aranysárga színnek és harmonikusan kesernyés ízének köszönhetően nem csak az ünnepekkor lesz kedvenc söreink egyike.

A soknemzetiségű Belgiumban is számos módon és különböző fogásokkal ünneplik a karácsonyt. Az Ardenneki erdőkből származó vadhús az ország déli részén hódít, ugyanakkor a töltött pulyka is megvetette már a lábát az országban. Sőt, az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül az ünnepi asztalra strucc vagy kenguruhús is. Ezeket pedig egy tradicionális apátsági sörrel, az Affligemmel érdemes leöblíteni. Aki az Affligemet választja összetett ízvilággal egészítheti ki ünnepi vacsoráját, egyaránt érezhet édeset, fűszereset, citrusos savasságot is a szájában. Ezzel lesz teljes egy belga karácsonyi menü.

A desszert kísérőjeként vagy akár desszertként egy izgalmas meggysört is megkóstolhatunk. A Mort Subite Krieknek a belga lambic sörökre jellemző markáns aromájának, valamint a meggy gyümölcsös jellegének köszönheti különleges burgundi színét és egyedülálló ízét.

Hazánkhoz közeledve természetesen Csehországot sem hagyhatjuk ki. Ahogy nálunk, itt is főszerepet játszik az ünnepi menüben a hal. A karácsonyi halleves azaz Vánoční rybí polévka a szenteste első fogása. Ez a főként pontyból készült halleves azonban még csak nem is hasonlít a szegedi vagy a bajai halászlére. Nem kerül bele például őrölt paprika, helyette vajon pirított zöldségekkel, vöröshagymával, sárgarépával, petrezselyem gyökérrel, zellerrel készítik, liszttel vagy burgonyával sűrítik. És ha már hagyomány, akkor nem hiányozhat mellőle egy tradicionális, igazi királyi cseh sör sem. A Krušovice, melynek egyébként receptjét a legkiválóbb íz elérése érdekében sörmesterek generációi évszázadokon át tökéletesítettek, kiváló kiegészítője lehet a cseh ünnepi asztalnak.

A szomszédos Ausztriáról se feledkezzünk meg, ahol számos család karácsonyi asztalára kerül borjúkolbász savanyú káposztával körítve. Utóbbi kiváltható lehet akár olasz majonézes salátával is, de egy jó üveg helyben készített, osztrák búzasör, az Edelweiss is természetes kísérője lehet a bőséges karácsonyi vacsorának.

