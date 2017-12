Lassulj le a karácsonyi őrületben a legjobb programokkal – Hétvégi programajánló

Elérkeztünk az utolsó karácsony előtti hétvégéhez. Bizonyára már beszerezted az összes ajándékot, már lassan a bejglit is elkezded sütni, a fa is már a szobád sarkában várja, hogy feldíszítsd, egyszóval minden a maga rendjén alakul és semmivel sem csúsztál meg.

Ha véletlenül mégsem így lenne (azért erre az opcióra is van egy csepp esély, nem?), akkor se ess kétségbe. Összegyűjtöttük a legjobb hétvégi programokat, amik segítenek egy picit ellazulni és fellélegezni az ünnepi rohanásban.

Csütörtök – december 14.

Christmas Cheers -Loffice – 17:00

Pre-karácsonyi koccintás a Loffice Budapest Közösségével, forralt borral, punccsal, finomságokkal és fakultatív időutazással!

Részleteket itt találsz.

Studio77 Bp Opening – Studio77 – 20:00

Az első igazi DVA Studio megnyitó bulija ma veszi kezdetét. A hangulatról a Hungaria Pezsgő is gondoskodik, de még egy hőbomba is szerepet kap az este, úgyhogy kívül-belül melegen lesztek tartva. Ráadásul még Xmas sal is van, 20-30% kedvezménnyel.

További infókért kattints ide.

TAKE Brahms – Kamarazenei koncertsorozat, 2. rész – Uránia – 19:30

Johannes Brahms ritkán játszott kamaraművei az Urániában a Sinfonietta Pannonica Ensemble és vendégei előadásában. Művészeti vezető: Szabó Péter Liszt-díjas gordonkaművész. A bemutatott darabok: F-dúr Vonósötös Nr.1., Op. 88 és G-dúr Vonósötös Nr.2., Op. 111.

A zeneművekről és az eseményről bővebben itt olvashatsz.

Loyalty Is Royalty Jótékonysági Party – Bob – 22:00

A Dorko márka idén is folytatja kampányát a vakvezető kutyák kiképzéséért. A DRK Loyalty is Royalty kollekció teljes nyereségével , illetve a Dorko kártyák 10%-val támogatja, hogy minél több vak ember mellé kerülhessen egy segítő négylábú. Erre a különleges alkalomra újra összeáll Dr Brs / Senor Grande, úgyhogy nem kérdés: nagy buli lesz.

Továbbiakért katt ide.

Péntek – december 15.

Digó – Pizzeria Opening – Digó – 12:00

Örömmel jelentjük be, hogy az elmúlt több mint egy év 7 Napoli to BP rendezvény és a legnagyobb nyári fesztiválok után most pénteken végre megnyílik az első állandó Digó Pizzéria, méghozzá a belváros szívében! A tradicionális nápolyi pizza mellett két ételkülönlegességgel is várnak.

Részletek: itt.

Budapest Karácsonyi Vásár/Budapest Christmas Fair – Vörösmarty tér – 10:00

Gazdag gasztronómiai kínálattal, élménykonyhával, zsűrizett kézműves és iparművészeti termékekkel, ünnepi műsorokkal várja látogatóit a Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár 2017. november 10. és december 31. között a főváros egyik legszebb főterén, a Vörösmarty téren.

További infókat itt találsz.

Lóci Játszik / Évzáró karácsonyi koncert – A38 – 20:00

A szuper-vicces, szuper-sármos és szuper-profi Lóci játszik és remek zenekara ismét lecsap minden szívre nagy sikerrel nagyszabású évzáró koncertjükön. Az estet felvezeti egy remek pesti alternatív rockzenekar saját szövegekkel és dalokkal, melyeket súlyos szerelmi csalódások ihlettek: az Ažur.

További infókért kattints ide

Szombat – december 16

Hadik Irodalmi Brunch – Péterfy-Novák Évával és Szentesi Évával – Hadik – 11:00 Péterfy-Novák Éva és Szentesi Éva kolléganők, barátnők, sorstársak, talán már családtagok is. December 16-án egy asztalhoz ülnek, hogy legújabb köteteikről, a Rózsaszín ruháról és a Kardos Margit disszidálról beszéljenek. Persze szó fog esni olyan dolgokról is, mint irodalom, szerelem, kiszolgáltatottság, csalódás, rák, halál, félelem, győzelem. További infókért kattints ide.

Makers Market – karácsonyi design vásár 2. – Konyha – 11:00

Idén két alkalommal, két helyszínen is várnak a már megszokott, családias hangulatú karácsonyi vásáral. Lassulj le, és kapkodás helyett válassz egyedi ajándékokat szeretteidnek és magadnak, vagy csak nézz körbe és igyál egy kávét a kedvenc helyeiden.

Itt megtudhatod, hogy miket is vásárolhatsz.

Nosztalgia járat / 156 – Fotósmenet, Fénytroli – Puskás Ferenc Stadion – 19:30

Az érdeklődők számára a 77-es trolibusz Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) végállomásán biztosítanak felszállási lehetőséget 19:30-tól. Innen 20:00-kor indul útjára. A várhatóan 9 óra hosszúságú programon előreláthatólag 35-38 fotómegállás lesz biztosítva a trolibusz hálózat jellegzetesebb pontjain, függően attól, hogy egy megállás során mennyi időt töltenek el a résztvevők. Az eseményben megadott kezdési és végzési időpontok között ennek tekintetében irányadóak.

További infókat itt olvashatsz.

Mazel Tov Hanukkah! Jazz, Brunch, Borvásár! – Mazel Tov – 10:00

Itt a Mazel Tov Jazz Brunch ünnepi kiadása, melyen ezúttal nemcsak a reggeli lakomáé lesz a főszerep! Izraeli borvásárral készülnek, melynek keretén belül kóstolhattok és akár haza is vihettek a legfinomabb kóser italokból, továbbá kézműves kiállítók portékái közül is válogathattok. A zenei aláfestésről a Gayer Ferenc trió gondoskodik, méghozzá a kemény kalapos Papa Fleigh közreműködésével!

Továbbiakért katt ide.

IX. Funky / Soul Christmas Party – 2017 – MOM Leroy – 20:00

Akik voltak, már tudják miről van szó, akik még nem majd megtudják. Amit a MOM Leroy garantál, az a fergeteges hangulat, fantasztikus zene és szuper társaság. Ja és persze a karácsonyi hangulat. DJ KÜHL egy exkluzív funky szettel készül, DJ DONY pedig a szokásos szuper zenével.

További infókat itt találsz.

Karácsonyi Kétnapos LoveBug Vintage Vásár! – LoveBug Vintage -12:00

Családias környezetben egy nagy lakásboltban mazsolázhatsz a legújabb téli vintage kincsek között, műszőrme kabik, Martensek, ruhák, vicces zoknik, kitűzők, pulcsik,zakók,dzsekik,turb ánok,csizmák,antik és ásványos valamint csodás tollas ékszerek, napszemüvegek,oversize és skinny cuccok, farmer, bársony és minden ami rojt,toll vagy bőr!

Továbbiakért nézz be ide.

Saturday Night Fever 40 éve! 70’s Disco Classics – Beat on the Brat – 22:00

1977 december 16-ám mutatták be a Szombat esti láz című filmet, John Travoltával a főszerepben. Ezzel ért csúcsára a disco korszak. Bár a Beat On The Brat klub nevéből nem lehet arra következtetni, hogy közük lenne ehhez a zenei stílushoz, de bátran kijelentik, hogy a klasszikus disco zenével nincs semmi baj! És ezt szombat este meg is mutatják.

Részleteket itt találsz.

Vasárnap – december 17.

VEGAN Wonderland – Anker’t – 10:00

A Vegan Wonderland lesz az a csodaország, ahonnan nem akarsz hazamenni, ahol egy teljes napig ámulva sürögsz és forogsz majd a számtalan kiállító között. Lesznek fincsi kaják, karácsonyi desszertek és édességek, kézműves mittymüttyök, házilag készített szappanok és ékszerek, valamint mindenféle ajándéknak valók, természetesen minden szigorúan vegánul, hogy az állatoknak is kellemes legyen a karácsony.

Még több infót itt találsz az eseményről.

Összetartozunk – Adventi irodalmi est – Várkert Bazár – 19:00

Nagyszabású gálaesttel, sztárfellépőkkel zárul az idei, nagysikerű Várkert Irodalom sorozat. Színészek, énekesek egyedülálló irodalmi estje a Várkert Irodalom háziasszonyaival: Juhász Annával és Ugron Zsolnával.

További infókért kattints ide.

StreetFood XMAS – Erzsébet tér – január 1-ig

Karácsonyi street food fesztivál az Erzsébet téren, ahol truckok és konténerek sorakoznak jobbnál jobb téli finomságokkal, utcakonyhával és forró italokkal. Minden nap 10:00 -22:00 óra között ünnepi fények és gasztrosétány a belváros egyik legnyüzsgőbb helyszínén!

Részleteket itt találsz.