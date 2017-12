Exkluzív képek a Budapesten forgató Antonio Banderasról – így néz ki Picassóként

Antonio Banderas alakítja Pablo Picassót a National Geographic új, nagyszabású sorozatában. A Géniusz második évadának jelentős részét Budapesten forgatják, a sorozat első hivatalos képei is hazánkban készültek.

Az elmúlt hetekben többször feltűnt Budapest utcáin Antonio Banderas, aki ezúttal a National Geographic forgatására érkezett a magyar fővárosba. A sorozat felvételeit a dél-spanyolországi Malagában kezdték az ősszel, a városban, ahol Picasso és az őt alakító Banderas is született. Később a stáb hazánkban folytatta a forgatást, de más európai országokban is készülnek felvételek.

A Géniusz második évada a 20. század egyik legismertebb és legjelentősebb művészét, Pablo Picassót helyezi a középpontba, és nemcsak a művész munkásságát, hanem kusza magánéletét is bemutatja. A sorozat főszereplője Antonio Banderas, a fiatal Picassót Alex Rich alakítja. A szereplők között feltűnik a Harry Potterből is ismert Clémence Poésy, Poppy Delevingne, Robert Sheehan valamint Johnny Flynn, akit a Géniusz első évadában a fiatal Albert Einsteinként láthattunk, most pedig Alain Cuny francia színészt alakítja majd.

Az Oscar-díjas producerek, Ron Howard és Brian Grazer nevével fémjelzett széria 2018-ban debütál a National Geographic műsorán.