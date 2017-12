Filmrajongó vagy? Akkor megtaláltuk a tökéletes karácsonyi ajándékot számodra!

Na jó, ne legyünk önzőek, a Cinema City ajándékjeggyel nemcsak magad, hanem a szeretteidet is meglepheted karácsonyra, sőt, akár egy közös meglepetésmozizást is szervezhetsz a családoddal az ünnepek idején. Mutatjuk is, miért jársz jól, ha ajándékjegyet vásárolsz.

Az ajándékjegy vagy egy adott moziban, vagy az ország összes Cinema City mozijában is érvényes, és 2D, 3D, VIP 2D, VIP 3D, IMAX 3D egész estés és 4DX 3D vetítésekre is beválthatod őket.

Az ajándékjegy azért is remek választás, mert bármelyik CC moziban beszerezheted őket, így gyorsan és egyszerűen letudhatod a vásárlásukat, ráadásul mellé sem lőhetsz velük, mivel az ajándékozottad a Cinema City összes éppen műsoron lévő filmjét megnézheti vele, a hét bármely napján. A mozijegy érvényességi idejét a hátoldalon találhatod.

Így használhatod fel az ajándékjegyet:

A beváltás előtt jegyfoglalás javasolt a Cinema City oldalán (kivéve VIP – A VIP előadásokra Call Centerünkkön keresztül tudsz foglalni)

Egy fentebbi kategóriába sorolható filmre beváltani az Ajándékjegyet az árkülönbözet kifizetése ellenében sincs mód! (pl. 2D-ről 3D-re).

Az Ajándékjegy a vásárlás napjától számított 180 napig érvényes.

Az Ajándékjegyeket nem áll módunkban vissza- vagy készpénzre váltani, vagy érvényességüket meghosszabbítani.

Beváltás az aktuális műsorkínálat függvényében. Az aktuális műsorkínálatról a weboldalunkon tájékozódhat.

Az Ajándékjegy beválthatósága a jegy hátoldalán feltüntetett vonalkód leolvashatóságának függvénye, így kérjük, óvja azt!

Sérült, megrongálódott Ajándékjegyet beváltani nem áll módunkban.

További infókat itt találsz.