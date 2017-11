Nyerj értékes ajándékokat a FUNZINE adventi játékával!

Szeretnénk mi is megajándékozni titeket az adventi időszakban, ezért egy 3 héten át tartó nyereményjátékot találtunk ki, amely során összesen 24 értékes ajándékot sorsolunk ki. Továbbá a fődíj egy 2 éjszakára szóló pihenés 2 főnek a siófoki Hotel Azúrban, gazdag büféreggelivel, büfévacsorával, az élményfürdő és szaunapark teljes körű használatával!

Érdemes tehát követni minket a Funzine – See you there Facebook-oldalán, mert minden héten 8 új nyereményt lehet nyerni, és az aktuális ajándékokat mindig csak az adott héten leplezzük le.

A játék kezdete: december 1.

Sorsolás: december 8., 15. és 20-án Facebook ÉLŐ videóban, amely során két kalapból húzunk, az egyikben az adott héten aktuális nyereményeink lesznek, a másikban pedig a heti játékosok. A fődíjat a három hét alatt legalább egyszer részt vevő játékos között sorsoljuk ki.

Fődíj sorsolása: december 20.

Játékszabály hamarosan!