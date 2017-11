Bár a Halloween már régen elmúlt, ijesztgetni attól még lehet. Egy amerikai make-up művész, Daniel Zrotfl azzal foglalkozik, hogy közismert filmek ijesztő figuráivá maszkírozta át magát. A fiú Instagram-oldalára is rengeteg sminkjét lefotózta és behind the scenes képeket is feltöltött, de mi most a legijesztőbb alkotásait mutatjuk meg.

Ryuk

Billy Butcherson

Darth Maul

Guy Fawkes

Mojo Jojo

Pennywise

Poison Ivy

Babadook

American Horror Story – Cult

Robot King

Bocskor Bill Turner

Pinocchio

Chubby

Képek: Bored Panda