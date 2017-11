Különleges módon emlékezik meg Budapest Finnország függetlenedésének 100. évfordulójáról.

Idén ünnepli Finnország függetlenségének századik évfordulóját. A centenárium tiszteletére világszerte számos közismert hely és épület kap december első napjaiban kék-fehér díszvilágítást. Budapesten december 3-6. között a Finn Nagykövetség az állam hivatalos zászlaját szimbolizáló kék-fehér színbe öltözteti az Erzsébet hidat. A Gellért-hegyi vízesésnél pedig a Finn Intézet (FinnAgora) megidézi az Északi fényt, az Aurora Borealist egy fényinstalláció segítségével.

December 3-6. között a centenáriumi év tiszteletére a Finn Nagykövetség az állam hivatalos zászlaját szimbolizáló kék-fehér színbe öltözteti a pesti és budai oldalt összekötő Erzsébet hidat. A FinnAgora által megteremtett Aurora Borealis térspecifikus fényinstalláció ehhez a nagyszabású kezdeményezéshez kapcsolódva a Gellért-hegyi vízesésnél kerül kiállításra a megvilágított híd vizuális kompozíciójának folytatásaként.

A sarki fényt szimbolizáló fényszobor megálmodói Nagy András és Bordos László Zsolt médiaművészek. A Bordos.ArtWorks a 2000-es évek eleje óta foglalkozik fényfestéssel számos hazai és külföldi színházi, opera és koncert produkció vizuális tervező partnereként. 3D mapping alkotásaival a műfaj elismert úttörői közé tartozik Amerikában, Ausztráliában és Japánban is. 2018 januárjában a LUX Light Art Festival meghívott rezidens művészeként készít egyedi vetítést a Helsinki Székesegyház ikonikus épületére. A két magyar vizuális tervező közös alkotását Kasperi Laine, az egyik legismertebb finn sound designer zenéje teszi közös audiovizuális kompozícióvá, megidézve a sarki fény csodálatos optikai jelenségének atmoszféráját. A művész rapperként, producerként és DJ-ként is ismert, munkásságáért 2016-ban Suomi-díjat kapott. A kitüntetést a finn Oktatási és Kulturális Minisztérium adományozza kiemelkedő kulturális teljesítményért.

A FinnAgora Finnország Budapesten működő független, kulturális intézete. Fő küldetése, hogy képviselje, bemutassa és ismertté tegye Finnországot, a finn kultúrát és tudományos eredményeket, valamint a finn gazdasági szereplőket Magyarországon és a környező országokban. Az intézet nagy hangsúlyt fektet a modern művészetek ígéretes tehetségeire, valamint az aktuális társadalmi kérdésekre.

A fényművészeti installáció szakmai partnere, a Let it Be! art agency fókuszában a művészet és technológia fúziójából születő, cross media és városi projektek állnak. Az ügynökség kreatív koncepciók értékesítése mellett a különböző tudásterületek összekapcsolási lehetőségeinek feltérképezésével, innovatív szakmaközi együttműködések kialakításával biztosít projektmenedzsmenti hátteret fiatal magyar médiaművészek és designerek számára. Az Aurora Borealis projekt kurátora Kovács Andrea művészeti menedzser, aki hazai és nemzetközi produkciók, tematikus események koordinátoraként interdiszciplináris projektek fejlesztésével foglalkozik.

A főváros egyik védjegyének számító Erzsébet hídnak a finn függetlenség centenáriuma előtt tisztelgő díszvilágítását a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft kivitelezésében valósítják meg.