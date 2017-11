Fekete berkenye, homoktövis, boróka, ibolyalikőr, szarvashús, moha, sóskaborbolya és dohány – az erdő inspirálta fogyasztható növények, gombák, gyümölcsök és az erdőben található állatok inspirálták a High Note SkyBar csapatát, akik igazi kuriózummal álltak elő az őszi-téli időszakra: erdőt varázsolnak a belváros fölé.

A hangsúly a koktélokon van, a különleges fogások és desszertek az italok kiteljesítői. A gasztrokaland végén aztán – ahogy Hamvas Béla a Fák című esszéjében a fák bölcsességéről írja – az utazó “…leszáll a hűvös mámorba, egy nyugodtabb, egyszerűbb, mosolygóbb állapotba.” Senki ne féljen a világ legjobb* hoteljének tetejére liftezni; a koncepció része volt, hogy megközelíthetővé és árban is elérhetővé teszik a kínálatot. Mindezt márciusig a fagyos vadon által ihletett enteriőrben élvezhetik a munka után lazulni vágyók vagy a bulinegyedbe tartók az Aria Hotel Budapest tetején, a Bazilika szomszédságában.



“Tűz körül melegedő favágók falatoznak a téli éjszakában. A természet istennője, Persephoné végiglibben a deres erdőn, lába nyomán ibolyák virágoznak. Ködös alkonyat a Gyilkos-tónál. Vaddisznók és szarvasok neszelnek az éjjeli vadonban. A jégtáblákat alulról nyaldosó hullámok hangja a befagyott tónál. Kint szürkeség és morajlás, bent örökzöld nyugalom. Lent a fagyos város, fent erdei varázslat” – érzékelteti az új őszi-téli gasztrokínálatot inspiráló hangulatokat Anger Borbála a High Note SkyBar barmanagere.

A koncepció szerint a fagyos vadon 13 koktélba, 8 főételbe és 4 desszertbe fogalmazva elevenedik meg.

Kövér Gergely chef, Szabó Zsuzsa cukrász és Anger Borbála barmanager és csapata ezúttal is szoros együttműködésben komponálták az ízeket, hogy meglepjék a vendégeket, ugyanakkor a klasszikusabb ízeket keresők kedvére is tegyenek. A középpontban a koktélok állnak, az ételek ezekre reflektálnak, kiegészítik az italokat.

Children of the Forest / Az erdő gyermekei – így utal a menü a nyolc bartenderre, akik megálmodták saját, erdő inspirálta koktéljaikat. Összesen 12 koktéllal álltak elő, majd következett a záróakkord, Anger Borbála barmanager 13. koktélja, az italok feketebáránya. A Cliché 49,4 névre keresztelt koktélban olyan ízek kapcsolódnak mágikusan egymáshoz, mint a tonkabablikőr, a gombák zamata, a whiskey és a sherry. Akárcsak a többi étel és ital, ez a koktél is történetet rejt. Az ízek összecsengéséből olyan részletgazdagsággal bontakoznak ki egy téli tájat átszelő utazás történetei, mintha novellák lennének.

A tálalás sem mindennapi: a koktélokat lámpásban, csuporban, hordóban szolgálják fel, a lazac fenyőággal marinálva érkezik, a kacsamell mellé tőzegáfonyát készít a chef, az Aria Hotel Budapest panoráma terasza pedig márciusig örökzöld szigetté, erdővé változik.

Az erdő inspirálta koktélok és bár ételek.

