Őszi zöldség- és gyümölcsmánia 3 kihagyhatatlan recepttel

Miután legutóbb 3, nyári ízeket felelevenítő vegetáriánus recepttel kedveskedtünk, most jöjjön a gyümölcsös felvonás, melyekbe csupa őszi gyümölcsöt használunk alapanyagként.

Bár a nyári gyümölcsök továbbra is elérhetőek lesznek, egész télen megkaphatjuk őket, az áruk az egekbe fog szökni, ezért szerencsésebb inkább a messzi földről érkező citrusféléket, vagy a kertjeinkben egész nyáron napfényben növekedő körtéket, almákat felhasználni a konyhánkban.

Ezeket használtuk most fel receptjeink alapjául, de a meglepetés gyanánt becsempésztünk egy olyan receptet is, melyben a főszerep egy mézédes zöldsége, a sütőtöké.

Bundás alma és körte

A magyar konyhák kedvenc édessége a jól bevált palacsinta, amit télen-nyáron töltögetünk jobbnál jobb lekvárokkal, de most inkább azon legyünk, hogy a fákról lehullott almával és körtével ízesítsük az ételt. Ezekből a gyümölcsökből készítsünk bundát rá, hogy isteni finomak, puhák legyenek belül, kívül pedig ropogósak. Ehhez 10dkg lisztet kell kikeverni egy tojással, 1 dl tejjel és egy kevés vízzel. Mehet bele egy kis fahéj, gyömbér ízesítésül, majd a magházaktól és héjaktól megszabadított gyümölcsöket felszeletelve beleforgatjuk egy kis lisztbe és a masszába mártást követően mehet is a forró olajba. Szép pirosra sütjük a bundát, majd papírtörlőn lecsepegtetjük. Aki nem bír magával, az szórhat rá fahéjas porcukrot, de mi inkább azt ajánljuk, hogy a bundához adjuk egy kis zabpelyhet is, hogy még ropogósabb legyen.

Gyümölcssaláta

Ha nincs időnk főzni, de valami friss, gyümölcsös ételre vágyunk, akkor nemes egyszerűséggel csak keverjük össze kedvenc gyümölcseinket. Néhány almát héjastól feldarabolunk, pár kivit, narancsot, mandarint, banánt is felaprózunk, mehet bele egy körte és talán egy ananász egy része is elfér a tálban! Akinek van ideje kreatívkodni, az olvasszon meg 2 evőkanál cukrot dupla ennyi vízzel és főzzön benne 2-3 percig néhány mentalevelet. Pár csepp citromlé hozzáadása után borítsd a feldarabolt gyümölcsökre. Igazi őszi ízorgia!

Sütőtök krémleves répával és zellerrel

Bár a fenti három növény egytől egyig zöldség, ebben a receptben olyan édessé és finommá válnak, mintha gyümölcsök lennének. Ezt úgy tehetjük meg, hogyha egy közepes sütnivaló tököt feldarabolunk, majd betesszük a a 170 fokos sütőbe körülbelül 1 órára. Ezután adjuk hozzá a leves alapjához, miután a feldarabolt zellerszárat, egy nagy reszelt répát, egy kis gerezd fokhagymát és egy közepesen apróra kockázott vöröshagymát már összepároltuk egy kis olívaolajon. Ezt a párolt egyveleget felöntjük egy fél liter alap lével, majd belekanalazzuk a puha tököt és 1-1,5 dl tejszín kíséretével, némi só, bors, szerecsendióval fűszerezve krémesre turmixoljuk botmixerrel. A végén még ízlés szerint lehet hígítani. Tálaláskor mehet a tetejére egy kis pirított tökmag, vagy fenyőmag. Ha édesre szeretnéd készíteni, tegyél bele néhány evőkanál barnacukrot vagy egy kevés akácmézet. Ja, és ne maradjon ki belőle a fahéj és gyömbér sem!