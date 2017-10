A nyár elteltével már egyre mélyebbre kell nyúlnunk a zsebünkbe, ha zöldséget és gyümölcsöt szeretnénk venni, télen pedig mindez még drágább mulatság lesz., úgyhogy inkább még most szaladj ki a piacra! Mutatjuk mit érdemes venned, és mit készíthetsz belőlük.

Nyáron már 2-300 forintért is vehettünk egy kiló élénkpiros, magyar paradicsomot, most pedig akár 8-900 Ft-ot sem szégyellenek érte elkérni. Így van ez, ha elkezdenek rövidülni a nappalok. Ilyenkor már nem az erős napsugárzás alatt felcseperedő, hanem jobb esetben hazai (rosszabban a külföldi) fóliák alatt termesztett paradicsomokat tömhetünk magunkba, vagy épp spanyol barátaink kínálnak meg minket egy-egy adaggal, a náluk még készleten lévő parikból.

Hiába a folyamatos felmelegedés, azért még nem vagyunk mediterrán ország, bár egyre inkább efelé közeledünk. Ezt a rendkívül hosszú, október vénasszonyok nyara is jól mutat. Ettől függetlenül az elmúlt pár hétben olyan iramban kezdtek felmenni a zöldségek árai, hogy figyelmeztetnünk kell mindenkit, még most szaladjatok el a piacra és vásároljatok be magatoknak egy jó ebédre, vacsorára való egészséges finomságot.

Mindenképp ajánljuk, hogy még azelőtt készíts cukkiniből és padlizsánból bármit is, mielőtt kilójuk ára meghaladná a 2000 forintot, vagy a paprikáért, paradicsomért nem kéne kisebb vagyonokat beszerezni.

Íme, 3 recept, melynek hozzávalóit beszerezheted a piacról

Ratatouille – a mediterrán lecsó

A francia lecsóként is ismert egytálétel az egyik legjobb dolog a világon! Elkészíthetjük rakottan, vagy összedolgozva is. A lényegen nem változtat, mert kell bele sok hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, cukkini, és a legfontosabb, a padlizsán. A legegyszerűbb, ha a megpárolt hagymákra ráborítunk 2-3 felszeletelt paprikát, egy közepes cukkinit, egy méretes padlizsánt, majd amikor már puhára párolódott, jöhet rá az apróra vágott paradicsom. Összefőzzük és érzéssel fűszerezzük. A só, bors mellé jöhet akár egy kis bazsalikom, római kömény, reszelt parmezán. Nem csak ízorgia, hanem színkavalkád is!

Brokkolifasírt (karfiolból sem utolsó)

Ha észrevetted, most nem adunk teret a húsnak! Épp ezért is formáljuk át az egyik kedvenc magyar húsos ételt, a fasírozottat zöldségessé! Erre a legegyszerűbb megoldás, ha fogunk egy fej brokkolit és a rózsáit puhára főzzük sós vízben. Miután kész, villával összetörjük, beledobunk egy összetört fokhagymát, egy maréknyi reszelt parmezánt, sót, borsot és az egészre ráütünk egy tojást, amihez még adunk egy marék zsemlemorzsát. A lényeg, hogy ne legyen folyós, csak pépes és már csinálhatjuk is a fasírtgolyókat, amiket zsemlemorzsába görgetünk, és bő olajba kisütjük. Végül zöldsalátával és édesburgonyával tálaljuk. A brokkolit karfiollal is helyettesítheted.

Zöldséges rizottó kókusztejszínnel

Paprika, cukkini, padlizsán, hagyma, brokkoli, karfiol, gomba, retek, répa, minden finomság belefér a tálba, a lényeg, hogy csak éppen roppanósra pároljuk őket, fokhagymával, sóval és borssal ízesítve, majd keverjük össze a párolt rizzsel és öntsük nyakon egy kis kókusztejszínnel. Ha netán egy hosszabb felszívódású ételre vágynánk, akkor barnarizzsel ajánljuk azt a rizottót, melybe kedvenc zöldségeink bátran beleilleszthetők. Tehetsz bele aszalt paradicsomot is, ha igazi gourmet-nak tartod magad.

A zöldségek mellett természetesen bizonyos gyümölcsök ára is kúszik az egekbe, ha csak el nem tűnnek a polcokról egy időre. Ugyanakkor megérkeznek a körték, almák, kivik, citrusok, úgyhogy itt annyira nem kell aggódni, de majd azért valamikor erre is adunk néhány jó tippet. Addig a fentieket ér szaladva megcsinálni!;)