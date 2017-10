Úgy tűnik, filmek tekintetében 2017 még csak most kezdődik el igazán. Rengeteg régóta várt filmet mutatnak be idén ősszel, többek között a Marvel és a DC is ebben az évszakban rukkolnak elő az eddigi egyik legnagyobb dobásukkal. Lássuk, milyen filmeket lesz érdemes megnézni a mozikban a következő hónapokban.

Fűrész 8

Hét mozifilm után aligha kell bárkinek is bemutatni a Fűrészt. A film első részét 2004-ben, legutóbbit pedig 2010-ben mutatták be, a horrorfilm rajongói most ismét örülhetnek: 7 év kihagyás után Jigsaw viszszatér. A nyolcadik részben is a jól megszokott gyomorforgató, halálos csapdákkal kell megküzdeniük a bajba jutottaknak, akiknek meglehetősen kevés esélyük van a túlélésre.

Premier: október 26.

Igazság Ligája

A DC nem akar lemaradni a Marvel mögött, ezért ők is tartogatnak egy nagy költségvetésű filmet még az őszre. Az Igazság Ligája ismét összeáll: Superman és Batman újra öszszefognak, hogy megmentsék a világot a végső pusztulástól. A szupercsapat tagja lesz még Flash, Aquaman és Cyborg is, na és perszea Wonder Woman is, aki a nyáron külön filmet is kapott, bebizonyítva, hogy a DC is tud kaszszasiker filmet készíteni.

Premier: november 17.

Thor: Ragnarök

2017-ben nem panaszkodhatnak a Marvelrajongók. A nyári, nagy sikerű Pókember után újabb látványos mozival jelentkezik a képregénykiadó. A harmadik Thor-filmben a hihetetlen erejű hősnek (Chris Hemsworth) egy újabb ellenséggel, Ragnarökkel kell szembeszállnia, méghozzá úgy, hogy elvették tőle legfőbb fegyverét, a pörölyt. Thort egy Isten háta mögötti helyre száműzik az ellenségei, ahol fogsága alatt a félelmetes és legyőzhetetlennek tűnő Hulkkal is meggyűlik a baja.

Premier: november 2.

Gyilkosság az Orient expresszen

Agatha Christie egyik leghíresebb regényét, A gyilkosság az Orient expresszent 1974 után idén ismét feldolgozzák filmként. A történet az Isztambulból Európába pöfögő Orient expresszen játszódik, mely a rossz idő miatt kénytelen a semmi közepén rostokolni. A vonaton meglehetősen színes társaság gyűlt össze: egy angol színésznő, egy görög orvos, egy orosz és egy magyar arisztokrata is akad köztük. No és persze egy gyilkos is, aki megölte az ugyancsak jelenlévő, rosszhírű amerikai pénzembert, Mr. Ratchettet. Szerencsére az expressz utasa a világhírű belga mesterdetektív, Hercule Poirot is, aki végére jár a bűnténynek.

Premier: november 9.

+1: az ősz legjobban várt sorozata:

Stranger Things

Nagyot szólt tavaly nyáron a ’80-as évek Amerikájában játszódó sci-fi, a Stranger Things. A 9 részesre tervezett második évadban az előző részekből már jól ismert szereplők térnek vissza, köztük a közönségkedvenc Elevennel. De új szereplőkre is számíthatunk, például Brie Larsonra vagy Naomi Wattsra. A második évadról még nem sok infót szivárogtattak ki a történetet jegyző Duffer testvérek, annyi azonban sejthető, hogy még inkább összekuszálódnak majd a szálak, Mike-ot pedig még jobban összezavarják az első évadban történtek, és szép lassan teljesen elveszik a különböző dimenziók között.

Premier: október 27. (Netflix)