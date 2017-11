Európa legjobb plázabringásai az Árkádban

Idén is az Árkád ad otthont a DownMall Európa-bajnokság hazai futamának, illetve a leglátványosabb beltéri mutatványoknak február 4-én 13 órától.

Immár második alkalommal érkezik hazánkba az adrenalint bevásárlóközpontokban hajtó Eastern Gravity csapata, és velük együtt az extrém bringázás egyik legkülönlegesebb produktuma, a DownMall. A Csehországból indult kezdeményezés Európa-bajnoki futamainak magyarországi állomása tavalyhoz hasonlóan ezúttal is a budapesti Árkádban lesz február 4-én, szombaton 13:00 és 17:00 között.

A hegyekről leszáguldó downhill stílust a plázákban is meghonosító Eastern Gravity csapata hat éve tűzte ki céljaként a beltéri extrém bringás szórakoztatást, amely mára több nagyváros bevonásával, európai versenyrendszerben működik. A 2017-es DownMall Európa-bajnokság első és második fordulóját Essenben, valamint Frankfurtban tartották, a harmadik alkalom házigazdája Budapest, míg február 11-én Prágában zárul a sorozat.

A 2017-es, hazai rendezvényen 30 versenyző küzd majd az első helyért, amelyet egy újratervezett pályán kell elérniük. A főként a nyomvonalon módosító szakmai csapat négy mozgólépcsőt, egy termetes ugratót, negyedcsövet és szintugrást is betervezett a leglátványosabb szórakoztatásért, illetve a legkiélezettebb végeredményért. A pálya – amely tavalyhoz képest lerövidült – a szervezők elmondása szerint lényegesen technikásabb elődjénél, főként a sok szűk kanyar miatt, így a versenyzők közt minimális különbségekre lehet majd számítani.

A szórakozást ugyanakkor nem csak a DownMall versenyek garantálják, melyből két teljes futam és egy döntő is vár a látogatókra, hanem BMX és Mountain Bike freestyle bemutatók is. A kategóriánként 4-4 induló három fordulót követően egy nagydöntővel kedveskedik az érdeklődőknek, akik már február 4-e előtt is kaphatnak egy kis ízelítőt az eseményből.

A szervezők ugyanis már egy héttel a rendezvény előtt felállítanak egy DownMall tematikájú installációt az Árkádban, ahol a szombati versenynap pontos menetrendje mellett megtekinthetőek lesznek a versenysorozat trófeái, az egyes indulók versenyprofiljai, illetve válogatásvideók a leglátványosabb jelenetekből. Mindemellett természetesen DownMall ajándéktárgyak és kiegészítők vásárlására is lesz lehetőség, így a legnagyobb rajongók idejekorán beszerezhetik relikviáikat.

Az esemény házigazdái tavalyhoz hasonlóan ezúttal is Králik Dániel, hazánk egyik legjobb extrémsport-fotósa, valamint Nagy Levente magyar bajnok wakeboardos lesznek.