Le a fast fashionnel!

A fast fashionnel szemben egyre inkább teret hódít a slow fashion. Na de mi a „gyors” negatív hatása? Milyen alternatívái lehetnek a „lassú” öltözködésnek? Slow-sorozatunk következő részében ezzel foglalkozunk.

Mi is a fast fashion, és miért rossz ez nekünk?

A fast fashion üzletek igaz, egyfelől elhozták a „divatdemokráciát”, másfelől sok negatív hatásuk is van. Ezek a márkák a kifutókon látott kreációkat ültetik át olcsó, tömeggyártott formába – így az aktuális trendek elérhetővé válnak bárki számára. Az olcsóságnak azonban ára van: a borzasztó nagy széria miatt fillérekbe kerül a kivitelezés, az alapanyagok sok esetben gyenge minőségűek és szintetikusak, így nagyon nyomott árakon kerülhetnek a boltok polcaira a termékek. Emiatt háttérbe szorulnak (vagy teljesen kiszorulnak) a helyi kis gyártók, tervezők és kézművesek, a fast fashion termékeket pedig sokan összeköt(het)ik a sweatshopokkal – amikor is borzasztó, nem ellenőrzött munkakörülmények között, alacsony bérért készülnek ezek a darabok. A hetente (akár többször is) frissülő árukészlet pedig arra ösztönöz, hogy vásárolj, nehogy lemaradj az újdonságokról! Miközben a divatipar a világ második legszennyezőbb iparága amellett, hogy rengeteg hulladékot is termel.

Mi a megoldás?

A fast fashionnel szemben létrejött slow fashion a minőséget tartja fontosnak mindenek felett. Egyfelől szembemegy a mozgalom a divat rendszerének fokozott tempójú ütemével: hogy sűrűn új kollekciót dobnak a piacra, aminek a következménye, hogy a korábbi már nem divatos, és te sem vagy trendi, ha nem a legújabb darabokban pompázol. Így a slow-darabok inkább az időtlenséget helyezik előtérbe. Számtalan formája lehet: elutasíthatja a tömegtermelést, előtérbe helyezve a kézimunkát. Az újrahasznosított vagy természetes alapanyagok is komponensei lehetnek, mint ahogy a különböző fenntartható vagy ökomárkák termékei. A helyben készült, lokális divattervezők által készített termékek mellett is leteheted a voksod. Persze léteznek szélsőséges „hívői” is a slow fashionnek: ők kizárólag saját maguk által készített holmikat hordanak. Az öltözködésnek egy etikus formája a vintázs és a turkáló is: az ilyen boltokban rengeteg értékes kincsre bukkanhatsz – és sok ezek között az új, nem hordott holmi is. Meglepően sokan indulnak ilyen jellegű kincsvadászatra: az egész világon egy izgalmas és tudatos öltözködési alternatíva beújítani ilyen darabokat – a pénztárcád lehetőségeitől függetlenül. És persze a tudatosság, az átgondolt vásárlás, ami sosem könnyű: azt vedd meg, amire tényleg szükséged van, amiről tudod, hogy sok mindennel együtt tudod hordani.