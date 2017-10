Szubjektív: 4 hajtrend, amit ideje lenne kukába dobni

Időről időre felbukkannak olyan kreatív, kétségkívül látványos hajtrendek, amelyek első látásra mókásnak tűnnek, másodszorra viszont már rá kell, hogy eszmélj: kínosak. Ha valaha kipróbáltad, semmisítsd meg a bizonyítékokat, vagy gyónd meg, és térj azonnal jó útra.

Bármilyen hajszín, ami természetellenes

Láttál valaha stílusos, mondjuk francia nőt élénk kék, pink vagy zöld hajszínnel? Na ugye. Ha elmúltál 16 éves, felejts el minden ilyen őrült kicsapongást. Azzal semmi gond nincs, ha kicsit megtámogatod az eredeti hajszíned, azonban ha az nem természetes – senki nem fog jó ízlésűnek tartani. Viccesnek lehet, de kifinomultnak nem. Nem vagy mangfigura és mindenképpen úgy fog kinézni a frizurád, mintha parókát hordanál. Ha pedig több különböző természetellenes színt festetsz a hajadba – súlyosbító körülmény.

Ombre haj

Kevés olyan lány van, akit ne fogott volna el a vágy, a színátmenetes hajzuhatagok láttán hogy ő is belevágjon egy ilyen festésbe. Évekkel ezelőtt még talán trendinek is tűnhetett, mára ciki. Ennél rosszabb már csak az volt, amikor a lelkes lánykák barátnőik segítségével reprodukálták a sztárok, celebek frizuráit, mert ugye „ezt mi is meg tudjuk csinálni”. Elárulom: nem. Ordított minden egyes házilag kivitelezett ombrefestésről, hogy a barátnőddel bezárkóztatok a fürdőszobába. Az ombre eredménye? Mintha belelógott volna valamibe a hajad. A színes ombre még inkább tabu.

Alul eltérő színű haj

Még az ombre festés előtt volt népszerű (direkt nem használom a divatos szót) az a frizura, amikor is a haj alsó rétege mondjuk feketére volt festve, felette azonban szőkére. Ha megdicsérték a barátnőid – rossz emberekkel barátkozol. A mai napig látom, hogy még mindig nem sikerült kikopnia a hazai közízlésből ennek a trendnek.

Felnyírás

Még tavaly élte aranykorát az a trend, amikor is lányok a gyönyörű, hosszú hajukat az egyik oldalon, a fülük mellett felnyírták. Sosem értettem a motivációjukat. Kevés olyan lányt láttam, akinek ez a valószínűleg hirtelen felindulásból elkövetett hajbűn legalább passzolt volna valamennyire a stílusához. És ugyan mikorra fogod hozzánöveszteni a hajadhoz azt a részt?