Ezért nem érdemes ujjat húzni az IKEÁ-val

Ha az IKEA versenytársain kezdünk el gondolkodni, sok minden eszünkbe juthat, de egy francia divatmárka aligha. Pedig a Balenciaga kemény hadat üzent a svéd bútorcégnek. A márka szinte hajszálra pontosan olyan táskát dobott piacra, mint az IKEA jól ismert, 195 forintos nagy bevásárlószatyra.

A Balenciaga egy extra nagy tote táskával állt elő a napokban, mely kísértetiesen hasonlít az IKEA Frakta nevű, a bejáratnál és a kasszáknál felmarkolható óriási méretű szatyorr. Különbség jórészt csak a két termék ára között van, a francia márka táskájáért több mint 2000 dollárt kell kitapsolni.

Az IKEA nem sokat váratott a válaszával, Facebook-oldalukon ők is elkezdték promotálni saját táskájukat, “Eredeti” (Original) jelszóval.

Sőt, a svéd cég még a honlapján is egy vicces képet tett közzé a jó öreg Fraktáról, mely a szatyor előnyeit taglalja.

Ha nekünk kéne választani a két táska közül, mi biztosan az eredeti IKEÁsat választanánk, már csak azért is, mert azt már számtalanszor láttuk, sőt, kipróbáltuk és teszteltük is. Na meg persze kicsit olcsóbb is. Ja, és Balenciaga boltból sincs túl sok Budapesten, úgyhogy ez a kérdés valójában elég könnyen eldőlt.