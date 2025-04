4 lebilincselő múzeum szerte az országban a veterán és oldtimer autók szerelmeseinek

Az ország lebilincselő gyűjteményekkel rendelkező veterán és oldtimer autómúzeumait gyűjtöttük nektek ezúttal egy csokorba. Ha valami biztos, akkor az az, hogy nemcsak az autók iránt rajongókat fogják rabul ejteni.

Old Car Museum, Kiskőrös

A múlt, autókba zárt gyöngyszemei sorakoznak egymás után a kiskőrösi Old Car Museum grandiózus tereiben. A négykerekű veterán csodák mellett régi motorkerékpárokból sincs hiány, melyek az autókhoz hasonlatosan kifogástalan állapotban várják a megcsodálásukra érkező látogatókat. A gyűjtemény és vele együtt a múzeum szenvedélyből született, ahol az autók iránt rajongók többek között Ferrari, Lotus, Porsche, Mercedes és Packard modellek között sétálhatnak. A hétvégente nyitva tartó múzeumban szerezett életre szóló élményeket akár a múzeum kávéházában is megvitathatjátok.

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 101. | Weboldal | Facebook

365 Oldtimer Museum, Budapest

A fővárosban, a III. kerületi Bécsi úton egy több, mint 40 különleges autóból álló oldtimer múzeum várja az autók iránt rajongókat, nem kevesebb, mint 2000 négyzetméteren. Az év egészében látogatható. negyedévente cserélődő tárlat, a gazdag és változatos gyűjtemény három olyan autóval is büszkélkedhet, amelyek közül csak egy-egy létezik a világon. A kiállítás exkluzív darabjai között olyan modellek is megtalálhatók, mint a Renault Skiff Labourdette Carrose és egy 1926-os Ford T modell truck is. A kiállítás egy filmszínházat is rejt továbbá, ahol az érdeklődők az elmúlt 100 év magyar autógyártásának történelmi fejlődésébe nyerhetnek bepillantást.

1034 Budapest, Szépvölgyi út 11. | Weboldal | Facebook

Németh Veterán Autó Múzeum, Bugyi

Bugyi településén egy Európában is páratlan veterán autómúzeum nyitotta meg kapuit a Németh Veterán Autó Múzeum személyében. Az egyedülálló járműgyűjtemény nemcsak őrzi, de be is mutatja a II. világháborúig gyártott veterán autókat és járműveket az autószerető emberek és történelem iránt rajongók nagy-nagy örömére. A múzeum további különlegessége, hogy a jelenleg ötvennél is több autót, húsznál több motorkerékpárt, gőzgépet és három repülőgépet is magába foglaló izgalmas tárlat minden egyes darabja működőképes. A kiállított járművek között Daimler, Bugatti, Rolls Royce, Panhard et Levassor, Amédée Bollée, Jaguar és Studebaker modellek is megtalálhatók.

2347 Bugyi, Vásártér | Weboldal | Facebook

Kaáli Autó-Motor Múzeum, Dörgicse

2020-tól valóságos veteránautó-mennyország várja a Balaton északi partján található Dörgicsére látogatókat a Kaáli Autó-Motor Múzeumnak köszönhetően. Nincs még egy olyan hely az országban, ahol annyi magyar gyártmányú motorbicikli talált volna otthonra, mint itt, a Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira. A 140 különleges darabot számláló gyűjteményben a gyerekkort idéző és a sokszor csak magazinokban viszontlátott – itt azonban teljes valójában tündöklő -, járművek sorakoznak egymás után. A világszerte is ritkaságszámba menő gépkocsik között is jócskán találni ínyencségeket, amiket az országban egyedül itt lehet megtekinteni.

8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 33/2. | Weboldal | Facebook

