Minden a 2025-ös Oscar-gáláról: közvetítés, házigazda, jelöltek, nyertesek

Összegyűjtöttünk nektek minden fontos információt a 2025-ös Oscar-gáláról: hol nézheted, mikor, ki a házigazda, kik a jelöltek. Cikkünket folyamatosan frissítjük az éjjel a nyertesekkel.

Itt nézheted élőben az Oscar-közvetítést 2025-ben

A 97. Oscar-gálát március 3-án, magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezik a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben. A közvetítés éjjel fél 1-kor kezdődik a vörös szőnyeges bevonulással, majd 1 órakor indul a díjátadó. Magyarországon az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Disney+-on lehet követni élőben az eseményt.

Az Oscar-gála házigazdája

A 2025-ös Oscar-gála házigazdája az Emmy-díjas komikus, Conan O’Brien lesz, aki a korábbi két évben remeklő Jimmy Kimmel nyomdokaiba lép. Az ismert humorista számára az nem idegen terep, ugyanis kétszer volt már házigazdája az Emmy-díjátadónak, valamint egyszer az MTV Movie Awards-nak.

A magyar jelölt

A részben Magyarországon forgatott A brutalista című film több kategóriában is versenyben van a díjért, köztük a legjobb vágásért Oscart kaphat Jancsó Dávid is. Az ambiciózus magyar származású építész történetét bemutató alkotás jelentős nemzetközi figyelmet kapott, és a kritikusok is elismerően nyilatkoztak róla.

Íme az 2025-ös Oscar-jelöltek és nyertesek listája:

>> A nyerteseket vastag betűvel fogjuk kiemelni. <<

Legjobb női mellékszereplő

Monica Barbaro (Sehol se otthon)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (A brutalista)

Isabella Rossellini (Konklávé)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Legjobb animációs rövidfilm

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Legjobb animációs film

Áradás

Agymanók 2.

Egy csiga emlékiratai

Wallace & Gromit: A szárnyas bosszúja

A vad robot

Legjobb eredeti forgatókönyv

Anora

A brutalista

Rokonszenvedés

Szeptember 5.

A szer

Legjobb adaptált forgatókönyv

Sehol se otthon

Konklávé

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Legjobb smink

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

A szer

Wicked

Oscar-jelölt filmek a streamingoldalkon és a mozikban:

Legjobb látványtervezés

A brutalista

Konklávé

Dűne: Második rész

Nosferatu

Wicked

Legjobb jelmeztervezés

Sehol se otthon

Konklávé

Gladiátor II.

Nosferatu

Wicked

Legjobb idegen nyelvű film

I’m Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

A szent füge magja

Áradás

Legjobb férfi mellékszereplő

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Rokonszenvedés)

Edward Norton (Sehol se otthon)

Guy Pearce (A brutalista)

Jeremy Strong (The Apprentice – A Trump-sztori)

Legjobb vágás

Anora

A brutalista (Jancsó Dávid)

Konklávé

Emilia Pérez

Wicked

A brutalista budapesti helyszínei:

Legjobb vizuális effektusok

Alien: Romulus

Better Man

Dűne: Második rész

Wicked

Majmok bolygója: A birodalom

Legjobb rövid dokumentumfilm

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Via

Legjobb operatőr

A brutalista

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Legjobb rövidfilm

A Lien

Anuja

Ik ben geen robot (Nem vagyok robot)

The Last Ranger

Covjek koji nije mogao sutjeti (Az ember, aki nem tudott hallgatni)

Legjobb dokumentumfilm

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to A Coup D’etat

Sugarcane

Legjobb hang

Sehol se otthon

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

Wicked

A vad robot

Legjobb eredeti filmzene

A brutalista

Konklávé

Emilia Pérez

Wicked

A vad robot

Legjobb eredeti dal

Emilia Pérez

The Six Triple Eight

Sing Sing

Emilia Pérez

Elton John: Never Too Late

Legjobb férfi főszereplő

Adrien Brody (A brutalista)

Timothée Chalamet (Sehol se otthon)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Konklávé)

Sebastian Stan (The Apprentice – A Trump-sztori)

Legjobb rendező

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (A brutalista)

James Mangold (Sehol se otthon)

Jaques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (A szer)

Legjobb női főszereplő

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofia Gascon (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (A szer)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Legjobb film

Anora

A brutalista

Sehol se otthon

Konklávé

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

A szer

Wicked

A 2025-ös jelöltek után nézzétek meg kik voltak a nyertesek 2024-ben: