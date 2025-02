4 mesébe illő kastély, ami Fejér vármegyébe invitál időutazásra

Fejér vármegye egykori főúri hajlékait, mesébe illő kastélyait gyűjtöttük nektek egy csokorba, ha kedvetek támadna időutazás keretében felfedezni őket.

Nádasdy-kastély, Nádasdladány

Székesfehérvártól egy karnyújtásnyira, Nádasdladány szívében rejtőzik a 19. század második felében épült Nádasdy-kastély. A Tudor-stílusban emelt romantikus épületet mesés kastélypark öleli körbe, az épület pedig nemcsak kívül, de belül is egy pillanat alatt ragadja magával a kíváncsi érdeklődőket. A kastély egészen a második világháborúig a Nádasdy-család otthonaként szolgált, a család elmenekülését követően azonban sokáig üresen állt. Az utóbbi években megújult kastély mára már régi fényében tündököl, egyik legszebb termébe, az ősök csarnokába is visszatért az élet, ahol a Nádasdy-család leghíresebb tagjait ismerhetik meg a látogatók.

8145 Nádasdladány, Kastélypark 1.

Brunszvik-kastély, Martonvásár

A fővárostól tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető Martonvásárra is érdemes ellátogatni akár egy hétvégi kastélymustra alkalmával. Az itt található Brunszvik-kastély és a körülötte elterülő mesés angolkert minden évszakban gyönyörű, tavasszal és ősszel azonban kihagyhatatlan úti cél. A 18. században épült egyedülálló épületegyüttes a Brunszvik-családon kívül néhány évig még Dreher Antal tulajdonában is állt. A kastély körül elterülő, 70 hektárt felölelő park nagyszerű kikapcsolódással kecsegtet, de igaz ez az épület falain belül található Beethoven Emlékmúzeumra is.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Festetics-kastély, Dég

Fejér vármegye aprócska települése, Dég nem akármilyen főúri rezidenciát rejt. A Vörös veréb és a Kincsem c. film forgatási helyszíneként is szolgáló dégi Festetics-kastély a 19. században épült és összefonódott nemcsak a Festeticsek, de többek között a szabadkőművesség nevével is. Az ország legnagyobb angolparkjával büszkélkedő kastély letisztult klasszicista stílusban épült és Pollach Mihály nevéhez fűződik. A szimmetrikus épület bejáratát grandiózus oszlopok őrzik, míg a kastélyparkban halastó, faritkaságok és a hídon megközelíthető, kis szigeten álló ikonikus hollandi ház mesél a régmúltról.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11.

Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó

Az ugyancsak Székesfehérvártól egy karnyújtásnyira található Fehérvárcsurgón egy újabb gyöngyszemre bukkanhatnak a kastélyok szerelmesei. Az itt álló, angol klasszicista stílusú Károlyi-kastély a 19. században épült, tervezői közt Ybl Miklós nevével is büszkélkedhet. Az egyemeletes, U-alaprajzú épület ma szállodának és étteremnek ad otthont, megtekintése idegenvezetés keretében lehetőséges. A patinás épületet arborétum jellegű park szegélyezi, benne famatrónákkal, tóval és romatikus sétákra alkalmas sétányokkal és hidakkal.

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 7.

