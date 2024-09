Meghitt őszi pihenésben lehet részünk a Bükk egyedülálló lombházaiban

A szállás élménykínálata sem hagy sok kivetnivalót maga után, hiszen többféle mennyei borvacsora, izgalmas lovas túra, adrenalinnövelő siklóernyőzés és vadászat is található a felhozatalban, ha pedig két keréken fedeznétek fel a környéket, biciklit is tudtok ingyen igényelni.

Noszvaj tökéletes úti cél az őszi kikapcsolódáshoz és a testi-lelki feltöltődéshez, hiszen számtalan mesébe illő erdei kirándulóhely várja az ide érkezőket: többek között meglátogathatjátok Szilvásváradot, csónakázhattok a Tisza-tavon, de akár Eger városát is felfedezhetitek. Az aktív pihenés mellett a passzív kikapcsolódás kedvelői számára is ideális helyszín, hiszen a Treehouses Noszvaj jóvoltából felejthetetlen élményben lehet részetek.

