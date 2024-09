Egykor tündöklő neoreneszánsz kastély volt a Velencei-hegység elhagyatott kincse

A megbízást nem csupán szakmai múltja miatt nyerte el, a felkérés egyfajta kárpótlásként is szolgált. Ugyanis Hauszmann és Kégl egyik közös vadászata során a földbirtokos tölténye eltévedt, és kitörte az építész fogát. Így hát Kégl György a palotái, valamint a csalapusztai kastélyának tervezésére is Hauszmannt kérte fel, sőt minden egyes húsvétkor bárányt ajándékozott neki.

