5 hangulatos bolhapiac szerte az országban, ahol kincsek számtalanja vár

Pécs mediterrán városában sem kell lemondanotok a kincskeresés élményéről, minden vasárnap tárva-nyitva áll ugyanis az árusok és látogatók előtt is a pécsi zsibvásár. A nemcsak a helyiek, de a városba látogatók és a turisták által is igen kedvelt vásártéren többszáz árus portékáját fésülhetitek át. Külön jó hír, hogy a minden hónap első vasárnapját megelőző csütörtökön régiségvásár is a lelkes profi és amatőr kincsvadászok rendelkezésére áll.

