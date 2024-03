11 rendkívüli film és sorozat a beteljesületlen szerelemről a Netflixen és társain

Számtalan vers, zeneszám és regény született már a beteljesületlen szerelmekről, ez a szívszorító állapot pedig nem kevés rendezőt ihletett meg az évek során. Mutatjuk a kedvenceinket, zsebkendőket érdemes elővenni!

Előző életek

Nora és Hae-sung gyerekkorukban a legjobb barátok voltak, de a kislány elköltözése szétválasztotta őket egymástól. Húsz évvel később online újra egymásra találnak, azonban felnőttként már egészen máshol tartanak az életükben. A lány sikeres írónő New Yorkban, komoly párkapcsolatban él, a fiú viszont csak sodródik Szöulban. Az interneten keresztül újra elkezdenek kötődni egymáshoz, a gyerekkori bajtársak között igaz és mély felnőtt barátság alakul ki. Hae-sung New York-i látogatása azonban mindkettejükben váratlan érzelmi lavinát indít el, és rákényszeríti őket, hogy végre szembenézzenek a valódi érzéseikkel.

500 nap nyár (Disney+)

Ebben a szerelemről és végzetről szóló csavaros romantikus vígjátékban egy fiatal üdvözlőkártya-író (Joseph Gordon-Levitt) reménytelenül és egyre kétségbeesetten keresi álmai vágyát, a nagy Ő-t… aki akár új munkatársa, a bájos Summer (Zooey Deschanel) is lehetne! Ám 500 napos, szokványosnak távolról sem nevezhető kapcsolatuk alatt sok minden egészen új megvilágításba kerül. Mindketten megértik, hogy a boldogsághoz vezető út tökéletesen kiszámíthatatlan, totálisan ellenőrizhetetlen – és kimondhatatlanul mulatságos! (De nem feltétlenül ebben a sorrendben.)

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

1977-ben a Daisy Jones & the Six volt a világ egyik legsikeresebb zenekara. Élén két elképesztő egyéniséggel, Daisy Jonesszal és Billy Dunne-nal a banda az ismeretlenség homályából a csillagok közé repült. Majd egy chicagói, teltházas koncertjük után feloszlottak. Most, évtizedekkel később, a tagok elmesélik az igazságot. Miért roppanhat mégis össze egy sikerei csúcsán lévő zenekar?

A nagy Gatsby (Apple TV)

1992. Nick Carraway éppen most költözött New Yorkba. Nick a milliomos Jay Gatsby szomszédságába költözik és rögtön a gazdagok magával ragadó világába csöppen, de nem minden arany ami fénylik. Egy film a beteljesületlen szerelemről F. Scott Fitzgerald zseniális regénye alapján.

One Day (Netflix)

Miután együtt töltötték a diplomaosztó éjszakát, Emma és Dexter külön utakon jár, de az életük továbbra is összefonódik. David Nicholls regénye alapján. A szívbemarkoló történet szerint közel 20 éven át követhetjük végig kapcsolatuk kibontakozását, míg végre egyre közelebb kerülnek egymáshoz, de happy end lesz vajon a vége?

Álljon meg a nászmenet! (Apple TV)

Julianne és Michael elválaszthatatlanok. Kamaszkori szerelmük hamar őszinte barátsággá változott, és ők nem is akarnak ezen változtatni. Aztán, mint derült égből villámcsapás, Michael egy napon bejelenti, hogy megnősül: feleségül veszi a gyönyörű Kimberlyt. Julianne rádöbben, hogy szerelmes a legjobb barátjába és mindent megtesz azért, hogy végül őt vezesse oltár elé a vőlegény.

Forrest Gump (Prime Video)

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest Gump (Tom Hanks) mindent látott és mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De az anyja (Sally Field) mindig azt mondogatta: „Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál.” Forrest Gump pedig semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden fontos eseményén a focipályától a harctérig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz szerelme (Robin Wright) karjában.

Nem kellesz eléggé (Apple TV)

Emlékszel arra a tök helyes srácra, aki megígérte, hogy felhív… és soha nem jelentkezett? Lehet, hogy elvesztette a számodat. Vagy kórházban fekszik. Vagy megrémítette a szépséged, az eszed, a sikereid. Vagy talán csak Nem kellesz eléggé neki… Hollywood fiatal sztárjai – Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Kevin Connolly, Bradley Cooper, Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson és Justin Long – számtalan mulatságos buktatón evickélnek át, hogy megtalálják az igazit ebben az okos, szexi és nagyon aktuális romantikus vígjátékban. A Szex és New York-sorozat írói, Greg Behrendt és Liz Tuccillo sikerkönyvén alapuló filmben egymást követik a randiháborúk túlélői számára bizsergetően ismerős pillanatok. Nézd meg valakivel, akit szívesen szeretnél!

Elveszett jelentés (Apple TV)

A Japánban játszódó kedves, romantikus történet az időeltolódás hatásaitól szenvedő és a nyelvi elszigeteltségtől időlegesen magányossá vált, rövid időre egymásra találó fiatal amerikai nő (Scarlett Johansson) és középkorú férfi (Bill Murray) honfitársa váratlanul kialakuló barátságáról, már-már szerelméről szól.

Kaliforniai álom (Prime Video)

Mia (Emma Stone), a feltörekvő, fiatal színésznő és Sebastian (Ryan Gosling), a szépreményű jazz-zongorista a Csillagok Városában, Los Angelesben keresi az álmait. Mia meghallgatásról meghallgatásra jár, és csak arra vágyik, hogy végre ne szakítsák félbe, Sebastian pedig szenvedélyesen küzd azért, hogy a klasszikus jazzt újra divatba hozza. Távlati terveikben a hollywoodi karrier, illetve egy saját zenés klub megalapítása szerepel – ekkor botlanak egymásba egy zsúfolt autópálya kellős közepén. A két fiatal szerelemre lobban, és vállvetve segíti egymást a kudarcokkal kikövezett úton. A sikerért keményen meg kell küzdeniük, ám eljön a nap, amikor dönteniük kell, mennyit hajlandóak feláldozni az álmaikért.

Egy makulátlan elme örök ragyogása (Prime Video)

Joel döbbenten fedezi fel, hogy barátnője, Clementine kitöröltette az emlékezetéből kapcsolatuk minden emlékét. Kétségbeesésében ő is felveszi a kapcsolatot az eljárás feltalálójával, Dr. Mierzwiakkal, hogy kitöröltesse a lányt a saját emlékezetéből. Ám ahogy Joel emlékei fokozatosan eltűnnek, úgy ébred rá újra a Clementine iránti szerelmére. Agya rejtett zugainak mélyén olyan erők működnek, amelyek megpróbálják megakadályozni az eljárás sikerét. Hiába Dr. Mierzwiak minden igyekezete, világossá válik, hogy Joel nem tudja Clementine-t kiverni a fejéből.

Oscar-díjas filmek a streamingszolgáltatók felületein: