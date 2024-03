Húsvéti kiruccanás Hollókőn: 10 kihagyhatatlan látnivaló és program tavaszra

Hollókő négynapos ünnepi forgataga mellett elhoztuk nektek a palóc falu vidékének legszebb túraútvonalait, illetve az Ófalutól csupán egy karnyújtásnyira rejlő megannyi csodás kirándulóhelyből és látnivalóból is szedtünk egy csokorra valót.

Húsvéti Fesztivál Hollókőn

Ha egy igazi, hagyományos húsvéti forgatagba szeretnénk csöppenni, akkor a világörökség részét képező palóc község négynapos húsvéti programsorozatával mindenképp kimaxolhatjuk az ünnepet. Ugyanis ezen a bájos településen életre keltik a magyar húsvéti népszokások legjavát, gazdag folklórprogramokkal, a palóc gasztronómia legjavával, koncertekkel, illetve a család apraja-nagyja számára megannyi élménnyel készülnek Hollókőn.

Érdemes lehet már nagypénteken ellátogatni a fesztiválra, ugyanis ekkor az Ófalu és a kézműves vásár szabadon és ingyenesen látogatható. Csupán akkor kell jegyet váltanunk ezen a napon, ha a kiállításokat is meg szeretnénk nézni. A többi napon a rendezvény hivatalos jegyének megvásárlásával látogathatjuk a fesztivált és az Ófalut egyaránt.

Kertek-alja tanösvény

Hajdanán a Hollókői-patak mentén a helyiek kis tavakat ástak, amelyek egy részét kenderáztatásra, míg a többit ruháik mosására használták. Ma már természetesen e szerepük elveszett, helyette vizes élőhelyként az élővilág védelmét szolgálják, illetve 2015 óta a turistákat invitálják egy vadregényes barangolásra. A 6 állomásos útvonalon végig fapallókon és lépcsősorokon fedezhetjük fel az itteni élővilágot, de megismerhetjük a patak életét, a kender termesztését, feldolgozását és a régi mosási praktikákat is. A tanösvény hivatalosan a Babamúzeumtól indul, viszont érdemesebb az Ófalu bejáratától, a Hollókő felirat mellől nekivágni, hisz onnan sokkal látványosabb az ereszkedés a völgybe.

Vár-alja tanösvény

Szintén az Ófaluból indul az 1,2 km hosszú, 9 állomásból álló Vár-alja tanösvény, amely a Hollókői Tájvédelmi Körzet természetvédelmi és örökségi értékeit mutatja be, miközben az útvonal érinti a Hollókői várat is. Így hát a tanösvényt végigjárva betekintést nyerhetünk a vizes élőhelyek és ligeterdők világába, és akár foltos szalamandrákkal is találkozhatunk. A túránk egyik legérdekesebb pontja mégiscsak az egykori parasztfürdő lehet, amelyet 1937-ben építettek, s jelentős szerepet játszott a II. világháború előtti Hollókő idegenforgalmában.

Hollókő és Felsőtold között elképesztő panorámával vár benneteket a Kéz-kilátó:

Muskátli Vendéglő

1987 óta rejtik az Ófalu kanyargós, dimbes-dombos, macskaköves utcácskái a Muskátli Vendéglőt, amelyet az évtizedek során bővítettek, szépítgettek, ám mindvégig megőrizték Hollókő régi hagyományait. Nincs ez másképp a vendégszeretettel sem, amely megkoronázza az itteni ízélményeket. A fogások terén pedig mindenképp a magyaros és a palóc konyha legínycsiklandozóbb ételeire számíthatunk a vendéglőben: palócleves, babgulyás, juhtúrós sztrapacska, nógrádi palócpecsenye és vörösboros marhapörkölt vesz le itt a lábunkról.

Mikszáth Étterem

A Castellum Hotel Hollókő épülete rejti a Mikszáth Éttermet, amely nemcsak a szállóvendégeket, hanem a kirándulókat, az éppen arra járó éhes turistákat is nagy szeretettel várja. Az elegáns, modern környezetben a hazai és nemzetközi konyha, valamint a reform és ínyenc palóc ételek ízeiben merülhetünk el. Ha pedig szép időben érkezünk a Mikszáthba, akkor érdemes az étterem teraszát is felkeresnünk, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik Hollókőre és a környező hegyekre.

Mesés úti célok Hollókőtől nem messze

Morgó-gödör, Nemti

Nemti község érintetlen tájait átszelve lelhetünk rá a szél és víz formálta hasadékra, amelynek hullámos, néhol gömbölyded formái nagyjából 20 millió évvel ezelőtt alakultak ki. A Morgó-gödörbe érve, és a turistarengetegtől elmenekülve, nyugodt, csendes környezetben élvezhetjük ki az itteni természeti csodákat, miközben úgy érezhetjük, mintha a nevadai Grand Canyon lélegzetelállító völgyszurdokában járnánk. A nem mindennapi formavilág, valamint a 15–20 méteres, hazánkban egyedülálló sziklafalak közötti útvonal egy igazán különleges élménnyel ajándékozhat meg mindannyiunkat.

Tepke-kilátó, Mátraszőlős

Egy 12 km hosszú, könnyű gyalogtúra alkalmával fedezhetjük fel a Cserhát egyik legszebb panorámáját ígérő Tepke-kilátót, ahová Mátraszőlős központjából indulunk el a kék kereszt jelzésű útvonalon a Garábi-nyereg felé. Ahogy kiértünk a faluból, egy kis tavacskára bukkanhatunk, ahol a jobb oldali ösvényen haladunk tovább, majd a Vöröskő-bánya hatalmas udvarát magunk mögött hagyva a hangulatos Függő-kői-völgyben barangolunk tovább.

Kis idő múlva már a Cserhát legmagasabb vonulatán, a Vulkáni-Cserhát gerincén kalandozunk, mígnem elérjük az 567 méteres csúcson álló Tepke-kilátót. Itt megpihenhetünk, akár piknikezhetünk is, majd végül a kék jelzésű útvonalon, a Mária-úton térünk vissza a faluba.

Tuzson Arborétum, Tar

Az 1920-as évek végén Tuzson János kísérleti célokkal hozta létre a Szalajka-patak partján az arborétumát, ahová elsősorban távoli országokból érkező örökzöldeket telepített be. Ezeket tovább is szaporították, így napjainkban a luc-, vörös- és erdei fenyőn túl megannyi fenyőfaj teszi varázslatossá a Tar határában található arborétumot. A védett természeti területet a Csevice-forrásoktól a sárga jelzést követve érhetjük el, s a nap bármely szakában ingyenesen látogathatjuk.

Gyöngyösi Állatkert

A Gyöngyös külvárosában található állatkert pár éve igencsak nagy hírnévre tett szert, ugyanis kis oroszlánok születtek itt. De nem csupán – az azóta egyébként felcseperedő – oroszlánok miatt érdemes ide ellátogatni. Ugyanis napjainkra már közel 100 állatfajnak és 400 egyednek ad otthont az állatkert, ahol a hazai állatok mellett számos egzotikus fajt is láthatunk. Emellett igazi gyermekbarát paradicsom, hisz állatsimogatóval, izgalmas játszótérrel, ugrálóvárral és pónilovaglással várják a kicsiket.

Palóc Múzeum, Balassagyarmat

Gyönyörű, zöld környezetben, egy árnyas liget szívében foglal helyet a több mint százéves múzeumpalota, amely Nagy Iván történész könyvtárának és dolgozószobájának, illetve a vidéki paraszt életmódját feltáró kiállításnak ad otthont az év minden napján. Ezenfelül jelenlegi időszaki kiállításainak egyike Madách Imre életét és munkásságát tárja fel előttünk. Egy másik tárlat Petőfi népi verseit és az 1845-ben tett felvidéki körútját eleveníti fel, de a trianoni tragédiára is emlékeznek a „Trianon 103 – ahol az Ipoly elválaszt” című kiállításon. Emellett a múzeum látványtárában a palóc etnokultúra kincseit is láthatjuk, április 1-től pedig az épület mögötti parasztudvar repít minket vissza a XVIII–XIX. század paraszti világába.

